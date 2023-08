DFB-Pokal, 1. Runde: Wo läuft Jahn Regensburg vs. 1. FC Magdeburg heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker?

Zweitligist 1. FC Magdeburg ist heute im DFB-Pokal zu Gast beim Drittligisten SSV Jahn Regensburg. SPOX verrät, wie Ihr das Erstrundenspiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Im DFB-Pokal geht es munter weiter. Am nun bereits vierten Tag hintereinander wird Fußball gespielt. Eine von vier Begegnungen im Rahmen der ersten Runde bilden heute der SSV Jahn Regensburg und der 1. FC Magdeburg. Der Drittligist und der Zweitligist treffen um 18 Uhr im Jahnstadion in Regensburg aufeinander.

Drei weitere Partien stehen heute an: Um 18 Uhr stehen sich auf anderen Spielplätzen der FC 08 Homburg und der SV Darmstadt 98 sowie der VfB Lübeck und die TSG Hoffenheim gegenüber. Um 20.45 Uhr wird die erste Runde des Pokals vorerst mit der Begegnung VfL Osnabrück vs. 1. FC Köln abgeschlossen, ehe im September der FC Bayern München und RB Leipzig ihre beiden verschobenen Spiele nachholen.

DFB-Pokal: Die heutigen Spiele der 1. Runde im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Montag, 14.08.2023 18 Uhr FC 08 Homburg SV Darmstadt 98 Montag, 14.08.2023 18 Uhr Jahn Regensburg 1. FC Magdeburg Montag, 14.08.2023 18 Uhr VfB Lübeck TSG Hoffenheim Montag, 14.08.2023 20.45 Uhr VfL Osnabrück 1. FC Köln

© getty Der 1. FC Magdeburg trifft im DFB-Pokal auf den SSV Jahn Regensburg.

DFB-Pokal, 1. Runde: Wo läuft Jahn Regensburg vs. 1. FC Magdeburg heute live im Free-TV und Livestream?

Wer für Regensburg vs. Magdeburg auf der Suche nach einer Free-TV-Übertragung ist, wird leider enttäuscht. Angeboten wird das Spiel nämlich nur im Pay-TV, und darum kümmert sich einmal mehr Sky, wo im Laufe des Turniers alle Spiele gezeigt werden. So also auch Regensburg vs. Magdeburg, das ab 17.30 Uhr bei Sky Sport 4 (HD) übertragen wird. Kommentator dabei ist Sven Schröter.

Ihr wollt nicht nur das Einzelspiel verfolgen, sondern wollt auch die anderen Ergebnisse im Blick haben? Dann bietet die Konferenz bei Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event die optimale Lösung. Zudem ist es auch möglich, über den Livestream zum gewünschten Ziel zu gelangen. Dafür verlangt Sky jedoch entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Darüber hinaus kümmert sich auch OneFootball um die Übertragung - ebenfalls kostenpflichtig.

DFB-Pokal, 1. Runde: Wo läuft Jahn Regensburg vs. 1. FC Magdeburg heute im Liveticker

SPOX darf bei keinem Pokal-Spektakel fehlen und tickert daher die Partie zwischen Regensburg und Magdeburg live mit. Dies gilt auch für die Konferenz.

Hier geht es zum Liveticker des Pokalspiels zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem 1. FC Magdeburg

Hier geht es zum Liveticker der heutigen Pokalkonferenz.

