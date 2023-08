Der DFB-Pokal geht am heutigen Freitag los. Mit Dynamo Dresden ist einer der größten Klubs der ersten drei Ligen aber nicht in der 1. Runde vertreten. SPOX verrät Euch, warum das so ist.

Dynamo Dresden gehört in der 3. Liga zu den Mitfavoriten auf den Aufstieg in die zweithöchste deutsche Spielklasse. Nach dem Sieg zum Auftakt gegen Arminia Bielefeld grüßt die SGD derzeit sogar von der Spitze.

Im DFB-Pokal ist der Verein aus dem Osten aber nicht vertreten. In dem Wettbewerb steht an diesem Wochenende bereits die erste Runde an.

Warum die Mannschaft von Trainer Markus Anfang nicht dabei ist, erfahrt Ihr im Folgenden.

DFB-Pokal: Der Zeitplan im Überblick

Runde Termin 1. Runde 11. bis 14. August 2023; 26. und 27. September 2023 2. Runde 31. Oktober und 1. November 2023 Achtelfinale 5. und 6. Dezember 2023 Viertelfinale 30. und 31. Januar 2024; 6. und 7. Februar 2024 Halbfinale 2. und 3. April 2024 Finale 25. Mai 2024

© getty

DFB-Pokal, 1. Runde: Warum ist Dynamo Dresden nicht dabei?

Die einfache Antwort auf diese Frage: Dynamo Dresden hat sich schlichtweg nicht für den Wettbewerb qualifiziert. Es handelt sich also nicht um einen Ausschluss oder Ähnliches.

Dabei hätte es gleich zwei Möglichkeiten gegeben, um sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Dresden hätte in der Vorsaison entweder unter den besten Fünf in der 3. Liga sein oder sich über den Sachsenpokal eine Teilnahme sichern müssen.

Allerdings wurde die SGD nur Sechster in der abgelaufenen Saison. Im Sachsenpokal war im Viertelfinale gegen den FSV Zwickau Schluss.

Den Landespokal gewann stattdessen Lok Leipzig, gleiches gilt für die beiden Ost-Vereine Halleschen FC und Carl Zeiss Jena. Sie alle sind in der ersten Pokalrunde dabei.

DFB-Pokal: 1. Runde live im Free-TV und Livestream sehen

Sky besitzt auch in dieser Spielzeit die Übertragungsrechte an allen Spielen des DFB-Pokals. Dafür stehen zahlreiche "Sky Sport"-Sender und Sky Sport Mix sowie Sky Sport Top Event zur Verfügung.

Auf den kostenpflichtigen Livestream könnt Ihr mit dem SkyGo-Abonnement oder mithilfe von WOW zugreifen.

Außerdem werden in dieser Saison 15 ausgewählte Spiele im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, diese teilen die ARD und das ZDF unter sich auf. In der 1. Runde werden vier Spiele im Free-TV übertragen:

11. August: Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04 ( ZDF )

Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04 ( ) 14. August: VfL Osnabrück vs. 1. FC Köln ( ARD )

VfL Osnabrück vs. 1. FC Köln ( ) 26. September: Preußen Münster vs. FC Bayern München ( ZDF)

Preußen Münster vs. FC Bayern München ( 27. September: Wehen Wiesbaden vs. RB Leipzig (ARD)

© getty Der Kampf um den DFB-Pokal beginnt am 11. August.

