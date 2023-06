Eintracht Frankfurt und RB Leipzig treffen heute im DFB-Pokal-Finale aufeinander. In diesem Artikel erfahrt Ihr alles über den Schiedsrichter der Partie.

Am heutigen Samstag, 3. Juni, blickt ganz Fußball-Deutschland ins Berliner Olympiastadion. Dort bestreiten Eintracht Frankfurt und RB Leipzig das DFB-Pokal-Finale. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Für Eintracht-Trainer Oliver Glasner wäre ein Sieg die krönende Endstation seiner Erfolgsreise. Einen Jahr nach dem Sieg in der Europa League könnte er in seiner zweiten und zugleich letzten Saison bei den Hessen wieder einen Titel holen. Glasner und die Eintracht trennen sich nach dieser Saison vorzeitig.

Frankfurt ist gewillt, nach 2018 wieder den DFB-Pokal zu holen. "Ein Finale spielt man nicht, man gewinnt es", tönte Starangreifer Randal Kolo Muani.

Doch RB will das mit aller Macht verhindern. Zum dritten Mal in Serie stehen die Sachsen im Finale, viermal in den vergangenen fünf Jahren genossen sie die besondere Atmosphäre von Berlin. Im vergangenen Jahr besiegte Leipzig im Finale den SC Freiburg und ist jetzt heiß auf die Titelverteidigung.

DFB-Pokal Finale, Schiedsrichter: Wer pfeift heute Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig?

Viel wird heute bei der aufgehitzten Stimmung vom Schiedsrichter abhängen. Die Leitung des Finales übernimmt Daniel Siebert. Dieser wird unterstützt von den beiden Linienrichtern Jan Seydel und Rafael Foltyn, dem vierten Offiziellen Daniel Schlagen, Video-Assistent Marco Fritz und VAR-Assistent Dominik Schaal.

Für Siebert ist das Finale ein echtes Heimspiel, wurde er doch 1984 in Berlin geboren. Mit 14 Jahren wurde er Schiedsrichter, es folgte ein steiler Aufstieg: 2009 pfiff er sein erstes Spiel in der 2. Bundesliga, in der Bundesliga gab er 2012 sein Debüt. Seit 2015 ist Siebert FIFA-Schiedsrichter.

DFB-Pokal Finale, Schiedsrichter: Statistiken von Daniel Siebert

Neben den unten aufgeführten verzeichnete Siebert unter anderem auch drei Einsätze bei der Europameisterschaft 2020 und zwei Einsätze bei der Weltmeisterschaft 2022.

Wettbewerb Einsätze Gelbe Karten Gelb/Rote Karten Rote Karten Elfmeter Bundesliga 153 584 8 9 32 2. Bundesliga 88 337 3 5 17 Champions League 11 50 1 2 4 Europa League 15 75 2 1 4 DFB-Pokal 22 74 3 2 4

DFB-Pokal Finale, Schiedsrichter: Daniel Siebert im Steckbrief

Name: Daniel Siebert

Daniel Siebert Alter: 40 Jahre (4. Mai 1984)

40 Jahre (4. Mai 1984) Nationalität: Deutsch

Schiedsrichter seit: 1998

1998 FIFA-Schiedsrichter seit: 2015

© getty Daniel Siebert leitete bei der WM 2022 unter anderem das Gruppenspiel zwischen Uruguay und Ghana.

