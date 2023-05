Titelverteidiger RB Leipzig und Eintracht Frankfurt machen in dieser Saison unter sich den DFB-Pokalgewinner aus. SPOX verrät, wie viel ein Ticket für das Finale am 3. Juni kostet.

Seit Mittwoch, den 3. Mai, ist bekannt, wer in der Saison 2022/23 um den DFB-Pokal kämpfen wird. Dabei handelt es sich um den amtierenden Pokalsieger RB Leipzig, der im Halbfinale den Vorjahresfinalisten SC Freiburg 5:1 deklassierte, und um Eintracht Frankfurt, dem amtierenden Europa-League-Sieger und DFB-Pokalsieger von 2017/18.

Wie üblich findet das Pokalfinale auch in dieser Spielzeit nach Ende der Bundesliga-Saison statt, genauer gesagt am 3. Juni 2023. Auch am Austragungsort wurde nicht gerüttelt, Leipzig und Frankfurt bestreiten das Finale im Berliner Olympiastadion. Der Anstoß erfolgt um 20 Uhr. SGE-Trainer Oliver Glasner wird dabei sein letztes Spiel an der Seitenlinie der Hessen bestreiten, nachdem der Klub bekanntgegeben hat, nach der Saison getrennte Wege zu gehen.

DFB-Pokal Finale 2023, Tickets: Wie viel kosten die Karten für das Endspiel?

Am 8. Mai gab der DFB (Deutsche Fußball-Bund) bekannt, in welchen Teilen des Stadions die Fans beider Finalisten Platz nehmen werden, Leipzig bekam dabei das Marathontor zugeteilt, während die Frankfurter ihre Spieler von der Ostkurve aus anfeuern werden.

Beide Vereine bekommen jeweils 23.700 Karten für den Eigenbedarf. Während die Hessen noch keine Infos darüber gegeben haben, was sie damit anstellen wollen, hat Leipzig bereits bekanntgegeben, die Tickets nicht für den freien Verkauf anzubieten, sondern folgenden Anhängern des Vereins zur Verfügung zu stellen:

Vielfahrerinnen und Vielfahrer

Fans mit einer Dauerkarte "Bundesliga Plus"

Fans mit einer Dauerkarte "Bundesliga"

OFC-Mitglieder und Fördermitglieder der Kategorien "Gold" und "Silber"

Für die restlichen Karten konnte man sich vom 28. April bis zum 4. Mai bewerben. Wegen des großen Andrangs wird ein Losverfahren angewendet, um zu bestimmen, wer letztendlich ein gültiges Ticket bekommt.

Bei den Karten gibt es vier Kategorien, die sich nicht nur in der Qualität des Sitzplatzes, sondern auch im Preis voneinander unterscheiden. Beginnend mit 45 Euro für die niedrigste Kategorie bis hin zu einem Ticketpreis in Höhe von 130 Euro für die teuerste.

Auf dem "Zweitmarkt" - auf Seiten wie Viagogo - werden Karten für das Finale ab 445 Euro angeboten (Stand: 9. Mai)

DFB-Pokal: Die Gewinner der vergangenen zehn Jahre