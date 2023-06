DFB-Pokal, Übertragung: Finale Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt und RB Leipzig spielen heute im Finale um den DFB-Pokal gegeneinander. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Am vergangenen Wochenende ging die Bundesliga-Saison 2022/23 mit einem dramatisch verlaufenden 34. Spieltag zu Ende. Ein großes Highlight im deutschen Fußball steht in dieser Spielzeit aber noch an: das Finale im DFB-Pokal.

In diesem spielen am heutigen Samstag, 3. Juni, die beiden Bundesligisten Eintracht Frankfurt und RB Leipzig um den Titel. Angepfiffen wird die Partie von Schiedsrichter Daniel Siebert um 20 Uhr im Berliner Olympiastadion.

Titelverteidiger RB Leipzig beendete die Saison als Dritter und spielt damit auch 2023/24 wieder in der Champions League. Ein erneuter Triumph im DFB-Pokal würde die gute Sachsen der Sachsen krönen.

Auch Eintracht Frankfurt spielt in der kommenden Saison international. Gewinnen die Hessen nach 2018 wieder den DFB-Pokal, sind sie für die Europa League qualifiziert, bei einer Niederlage spielen sie in der Conference League.

Trainer Oliver Glasner steht im Pokalfinale zum letzten Mal für die Eintracht an der Seitenlinie. Der Coach will sich am Römer mit seiner zweiten Trophäe verabschieden.

© getty Oliver Glasner will in seinem letzten Spiel als Eintracht-Trainer den DFB-Pokal gewinnen.

DFB-Pokal, Übertragung: Finale Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Gleich drei Anbieter übertragen das DFB-Pokalfinale heute live.

In Free-TV ist das ZDF für die Liveübertragung verantwortlich. Diese beginnt um 19.25 Uhr. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Per Mertesacker berichten ebenso aus Berlin wie die beiden Kommentatoren Oliver Schmidt und Hanno Balitsch. Auf zdf.de könnt Ihr Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig auch in einem kostenlosen Livestream verfolgen.

Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Endspiel live und in voller Länge - sowohl ab 19 Uhr im TV auf Sky Sport UHD, Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event, als auch im Livestream. Zugang zum kostenpflichtigen Livestream erhaltet Ihr entweder via SkyGo oder via WOW. Auf Sky Sport News (HD) erfahrt ihr schon ab 16 Uhr im Countdown alles zum Finale.

Darüber hinaus zeigt OneFootball das DFB-Pokalfinale in einem kostenpflichtigen Einzelstream (Pay-per-View).

Bundesliga war noch nie so WOW! Jetzt Bundesliga auf zwei Geräten gleichzeitig streamen!

DFB-Pokal, Übertragung: Finale Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute im Liveticker

Ihr könnt das DFB-Pokalfinale heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Die perfekte Alternative dafür ist der ausführliche Liveticker von SPOX. Dort werdet Ihr dank schneller Aktualisierungen stets auf dem aktuellen Stand des Geschehens sein.

Hier geht es zum Liveticker des DFB-Pokalfinals Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig.

DFB-Pokal, Übertragung: Finale Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spielrunde: Finale

Finale Datum: 3. Juni 2023

3. Juni 2023 Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin TV: Sky, ZDF

Livestream: SkyGo, WOW, zdf.de, OneFootball

Liveticker: SPOX

© getty Im Vorjahr gewann RB Leipzig den DFB-Pokal.

DFB-Pokal, Finale Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Buta, Rode, Sow, Max - Kamada, Götze - Kolo Muani

Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Buta, Rode, Sow, Max - Kamada, Götze - Kolo Muani RB Leipzig: Blaswich - Henrichs, Klostermann, Orban, Halstenberg - Laimer, A. Haidara - Szoboszlai, Dani Olmo - Werner, Nkunku

DFB-Pokal: Die Gewinner der vergangenen zehn Jahre