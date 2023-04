BVB: "Immer die gleiche Scheiße!" Jude Bellingham flippt nach Pokal-Aus bei RB Leipzig offenbar aus

Jude Bellingham war nach dem Aus von Borussia Dortmund im DFB-Pokal gegen RB Leipzig (0:2) offensichtlich mächtig angefressen. Laut Sport1 schimpfte der Engländer in den Katakomben und kritisierte den Auftritt seiner Mannschaft mit deutliche Worten.

In seiner Muttersprache soll der Engländer gerufen haben: "Always the same shit. So bad! How many times are we playing that shit games?" Auf Deutsch: "Immer die gleiche Scheiße. So schlecht! Wie oft spielen wir noch diese Scheiß-Spiele?"

Nach dem Aus gegen Chelsea in der Champions League vor wenigen Wochen ist mit dem Pokal nun die zweiten Titelchance der Borussen flöten gegangen. Dazu gesellt sich die Niederlage in der Bundesliga gegen Bayern München am Samstag (2:4), welche den Verlust der Tabellenführung bedeutete.

Bellingham wurmt die Aussicht, womöglich am Ende der Saison trotz der starken Serie nach der Weltmeisterschaft ohne Titel dazustehen. Er gilt als extrem ehrgeizig, wurde aber für seine Körpersprache jüngst auch von Mannschaftskamerad Emre Can gerüffelt.

Can sagte bei ESPN: "Jude ist noch jung. Er muss noch viel lernen. Auf dem Platz, hier vor 70.000 oder 80.000 Zuschauern, gibt es Dinge, die darfst du nicht tun. Du brauchst eine gute Körpersprache, wenn ein Teamkollege einen Fehler macht. Das ist das, was wir auch als Mannschaft lernen müssen."

Bellingham in Leipzig zunächst auf der Bank

Beim Aus gegen Leipzig saß Bellingham zunächst auf der Bank, laut Trainer Edin Terzic habe der 19-Jährige "nach dem Spiel in München signalisiert, dass er nicht 100 Prozent fit ist." Schließlich kam Bellingham in der 63. Minute für Julian Brandt in die Begegnung.

Bellingham, der 2020 für 25 Millionen Euro Ablöse von Birmingham City kam, absolvierte in dieser Saison 36 Pflichtspiele für den BVB. Dabei gelangen ihm zehn Tore und sieben Assists.

© getty

