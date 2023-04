BVB-Trainer Edin Terzic erklärt Bankplatz für Jude Bellingham: "Nicht 100 Prozent fit"

Edin Terzic, Trainer von Borussia Dortmund, hat seine überraschende Entscheidung, Jude Bellingham im DFB-Pokal-Viertelfinale bei RB Leipzig zunächst auf der Bank zu lassen, mit Fitnessproblemen des Engländers begründet.

"Jude hat nach dem Spiel in München signalisiert, dass er nicht 100 Prozent fit ist", berichtete Terzic bei Sky.

Ein Verbindung zwischen der Kritik von Emre Can am Engländer und dem nun folgenden Bankplatz für Bellingham gibt es laut Terzic nicht: "Das hat mit der Entscheidung gar nichts zu tun", meinte er. "Und wird ja auch vorgeworfen, dass wir zu demütig seien. Jetzt haben sich zwei Jungs mal die Meinung gesagt", kommentierte er die Unstimmigkeit.

Bellingham ist beim BVB unumstrittener Stammspieler. In dieser Saison fehlte er zuvor nur in der Liga gegen Hertha BSC in der Startelf, wenn er verfügbar war. In der Bundesliga kommt er auf vier Tore und fünf Vorlagen in 25 Spielen.