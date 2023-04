1. FC Nürnberg vs. VfB Stuttgart, Übertragung: DFB-Pokal Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Viertelfinale des DFB-Pokals kämpfen der 1. FC Nürnberg und der VfB Stuttgart um das Weiterkommen. Wir verraten, wo Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Im dritten Viertelfinalspiel geht es zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart zur Sache. Als Spielstätte dient das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg, Anstoß ist um 18 Uhr.

Mit dem FCN und dem VfB haben es zwei Vereine in die Runde der letzten Acht geschafft, die in der Liga gegen den Abstieg kämpfen - Ersterer in der zweithöchsten, Letzterer in der höchsten deutschen Spielklasse. In bestechender Verfassung befinden sich dementsprechend beide nicht, die jüngsten Partien gingen jeweils verloren.

Aber nun zur wichtigsten Frage: Wo gibt es Nürnberg vs. Stuttgart im TV, Livestream und Liveticker? Dieser Artikel klärt auf!

1. FC Nürnberg vs. VfB Stuttgart, Übertragung: DFB-Pokal Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr eine Anlaufstelle für Partien im DFB-Pokal sucht, könnt Ihr grundsätzlich bei Sky vorbeischauen - der Pay-TV-Sender hat nämlich sämtliche Viertelfinalspiele im Programm. Das Duell der beiden süddeutschen Klubs läuft auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event und Ihr könnt bereits um 17.45 Uhr die Vorberichte verfolgen, als Kommentator ist Roland Evers im Einsatz.

Den entsprechenden Livestream findet Ihr auf SkyGo oder WOW, allerdings - wie auch die TV-Übertragung - nur kostenpflichtig.

© getty Der FC Nürnberg misst sich im Viertelfinale des DFB-Pokals mit dem VfB Stuttgart.

1. FC Nürnberg vs. VfB Stuttgart, Übertragung: DFB-Pokal Viertelfinale heute live im Liveticker

Wenn Ihr das Pokalduell von Nürnberg und Stuttgart lieber im Ticker verfolgen möchtet, könnt Ihr das bei SPOX tun. Wir liefern regelmäßige Updates, sodass Ihr keine Aktion verpasst:

Hier geht's zum Liveticker des Spiels zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart.

DFB-Pokal, 1. FC Nürnberg vs. VfB Stuttgart: Voraussichtliche Aufstellungen

Nürnberg: Vindahl - Gyamerah, F. Hübner, Schindler, Brown - Geis - Castrop, Möller Daehli, Tempelmann, Nürnberger - Duah

Stuttgart: Bredlow - Anton, Mavropanos, Zagadou, Ito - W. Endo - Haraguchi, Millot - Vagnoman, Führich - Perea

© getty In der Liga ist der VfB das Schlusslicht.

1. FC Nürnberg vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Wichtigste Infos

DFB-Pokal: Das Viertelfinale im Überblick