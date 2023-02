1. FC Nürnberg vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Achtelfinale des DFB-Pokals empfängt der 1. FC Nürnberg heute Fortuna Düsseldorf. Wie Ihr das Duell der beiden Zweitligisten live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Mittwoch, 8. Februar, wird das Feld der acht Viertelfinalisten im DFB-Pokal finalisiert. In der ersten von zwei Begegnungen stehen sich die beiden Zweitligisten 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf gegenüber. Anpfiff der Begegnung im Max-Morlock-Stadion ist um 18 Uhr.

In der 2. Bundesliga steht Fortuna Düsseldorf in der Tabelle weit vor dem heutigen Heimteam. Während die Fortuna einen einstelligen Tabellenplatz im gesicherten oberen Mittelfeld einnimmt, befindet sich der "Club" mitten im Abstiegskampf.

Im Ligabetrieb trafen der 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf in dieser Saison bereits einmal aufeinander. Dabei gewann Nürnberg auswärts mit 1:0.

1. FC Nürnberg vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Eine Liveübertragung im Free-TV von 1. FC Nürnberg vs. Fortuna Düsseldorf gibt es heute nicht. Dafür könnt Ihr das Spiel live im Pay-TV und in einem kostenpflichtigen Livestream verfolgen. Verantwortlich dafür ist Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt in dieser Saison alle Spiele des DFB-Pokals live.

Auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix beginnt die Übertragung mit Kommentator Tomi Tomic jeweils um 17.45 Uhr.

Sky bietet das Achtelfinalspiel außerdem auch im Livestream an. Um diesen abrufen zu können, gibt es zwei Optionen - SkyGo für alle Sky-Kunden oder für alle anderen WOW, den Streamingdienst des Pay-TV-Senders. Hier könnt Ihr Euch über WOW informieren.

1. FC Nürnberg vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute im Liveticker

Allen, die 1. FC Nürnberg vs. Fortuna Düsseldorf heute nicht live via Sky verfolgen können, empfehlen wir den Liveticker von SPOX. Bereits weit vor dem Anpfiff der Partie werdet Ihr dort mit den Aufstellungen und wichtigen Infos versorgt.

Hier geht's zum Liveticker 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf.

1. FC Nürnberg vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Nürnberg vs. Fortuna Düsseldorf

1. FC Nürnberg vs. Fortuna Düsseldorf Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Runde: Achtelfinale

Achtelfinale Ort: Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Max-Morlock-Stadion, Nürnberg Anpfiff: 18 Uhr

18 Uhr TV: Sky

Livestream: Sky Go , WOW, OneFootball

, Liveticker: SPOX

1. FC Nürnberg vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Nürnberg: Vindahl - Gyamerah, F. Hübner, Schindler - Valentini, Flick, Nürnberger - Duman, Tempelmann - Shuranov, Duah

Vindahl - Gyamerah, F. Hübner, Schindler - Valentini, Flick, Nürnberger - Duman, Tempelmann - Shuranov, Duah Düsseldorf: Kastenmeier - Oberdorf, Hoffmann, de Wijs, Böckle - Sobottka, Ao Tanaka - Appelkamp - Klaus, Peterson - Kownacki

