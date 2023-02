Der 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf kämpfen heute im Achtelfinale des DFB-Pokals ums Weiterkommen. Hier könnt Ihr die Begegnung im Liveticker mitverfolgen.

Im DFB-Pokal stehen sich heute die Zweitligisten 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf gegenüber. Bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Achtelfinale für sich entscheidet und eine Runde weiterzieht.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

1. FC Nürnberg vs. Fortuna Düsseldorf: DFB-Pokal Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Achtelfinalrunde wird heute endlich abgeschlossen, auf dem Plan stehen noch zwei Spiele. Eines davon ist das Zweitligaduell zwischen Nürnberg und Düsseldorf. In der Tabelle der 2. Bundesliga liegen die beiden Mannschaften weit voneinander entfernt. Die Fortuna ist auf Platz sechs auffindbar, Nürnberg kämpft als 16. um den Klassenerhalt. Das bislang einzige Duell der Saison zwischen den beiden Klubs gewann jedoch der 1. FC Nürnberg - 1:0 am 12. Spieltag.

Vor Beginn: Die Partie wird um 18 Uhr angepfiffen, gespielt wird im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Achtelfinalspiel im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf.

© getty Der FC Nürnberg misst sich im Achtelfinale des DFB-Pokals mit Fortuna Düsseldorf.

1. FC Nürnberg vs. Fortuna Düsseldorf: DFB-Pokal Achtelfinale heute im TV und Livestream

Wer Nürnberg gegen Düsseldorf heute nicht verpassen möchte, ist bei Sky genau richtig. Beim Pay-TV-Sender werden im Laufe der Saison alle Pokalspiele gezeigt, so auch Nürnberg vs. Düsseldorf, das bei Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix zu sehen ist. Dies gilt übrigens auch für den Livestream von Sky, der mittels SkyGo-Abonnement oder via WOW abrufbar ist.

Außerdem lässt sich die Partie bei OneFootball ebenfalls schauen.

1. FC Nürnberg vs. Fortuna Düsseldorf: DFB-Pokal Achtelfinale heute im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Nürnberg: Vindahl - Gyamerah, F. Hübner, Schindler - Valentini, Flick, Nürnberger - Duman, Tempelmann - Shuranov, Duah

Vindahl - Gyamerah, F. Hübner, Schindler - Valentini, Flick, Nürnberger - Duman, Tempelmann - Shuranov, Duah Düsseldorf: Kastenmeier - Oberdorf, Hoffmann, de Wijs, Böckle - Sobottka, Ao Tanaka - Appelkamp - Klaus, Peterson - Kownacki

DFB-Pokal: Die Achtelfinalspiele in der Übersicht