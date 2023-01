Union Berlin vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Union Berlin empfängt heute den VfL Wolfsburg zum DFB-Achtelfinale. SPOX zeigt Euch, wo das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker übertragen wird.

An der Alten Försterei findet am heutigen Dienstagabend um 20.45 Uhr das Achtelfinale zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg im DFB-Pokal statt. Beide Mannschaften sind großartig in das neue Jahr gestartet. Spannend wird sein, wer sich nun im DFB-Pokal durchsetzen kann.

Union Berlin blickt auf ein fantastisches Berlin-Derby gegen Hertha BSC zurück. Dort konnten die Eisernen mit 2:0 gewinnen.

Als Vize-Herbstmeister beendete Union die Bundesliga-Hinrunde. Ein historisches Ergebnis. Nun will die Mannschaft von Urs Fischer sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern weiter erfolgreich Fußball spielen.

Auf der gegnerischen Seite wartet ebenfalls eine Mannschaft, die hervorragend in die neue Saison gestartet ist: der VfL Wolfsburg. Mit 6:0 fertigten die Wölfe zum Auftakt der Bundesliga den SC Freiburg ab, ehe auch die Hertha aus Berlin mit 5:0 unter die Räder des VfL Wolfsburgs gerieten. Im vergangenen Bundesligaspiel gegen Werder Bremen musste man sich jedoch 1:2 geschlagen geben.

Im Fokus heute stehen bei beiden Mannschaften besonders die Offensiv-Abteilungen. Union Berlin erzielte zwar nicht außergewöhnlich viele Tore, jedoch ist die Verteilung eine besondere: Top-Torjäger Sheraldo Becker erzielte sieben der 28 Treffer. Beim VfL Wolfsburg ist es gegenteilig. Insgesamt stehen 35 Tore auf dem Konto, doch kein Spieler traf öfter als fünfmal.

© getty Rechtsverteidiger Ridle Baku ist mit fünf Saisontoren bester Torschütze beim VfL Wolfsburg.

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV

Die Übertragungsrechte des DFB-Pokals liegen bei Sky. Der Pay-TV-Sender hat sich sämtliche Begegnungen des deutschen Pokalwettbewerbs gesichert. Im Free-TV ist das Spiel Union Berlin vs. VfL Wolfsburg nicht zu sehen. Sky zeigt das Achtelfinale auf dem Sender Sky Sport 1 ab 20.25 Uhr.

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im Livestream

Neben dem Angebot im Fernsehen gibt es die Möglichkeit, das Spiel via Livestream zu sehen. Dafür ist allerdings ebenfalls ein Abo bei Sky notwendig. Denn nur so könnt Ihr den kostenpflichtigen Livestream über Sky Go verfolgen. Eine weitere Option ist ein Abo der neuen Streamingplattform WOW.

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im Liveticker

Ihr habt keinen Zugang zu Sky und wollt auch kein neues Abo abschließen? Kein Problem! Für Euch bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker an. Mit diesem seid Ihr live dabei und verpasst keine wichtige Aktion.

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtige Informationen im Überblick

Begegnung: Union Berlin vs. VfL Wolfsburg

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Ort: Alte Försterei, Berlin

Alte Försterei, Berlin Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr TV : Sky

: Livestream: Sky Go , WOW

, WOW Liveticker: SPOX

DFB Pokal: Die Achtelfinal-Begegnungen im Überblick