SC Paderborn vs. VfB Stuttgart, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Achtelfinale im DFB-Pokal steht bevor. Der SC Paderborn trifft auf den VfB Stuttgart. Alle Infos zur Übertragung heute live im TV, Livestream und Liveticker, bekommt Ihr von SPOX.

Am heutigen Dienstag, den 31. Januar beginnt um 18 Uhr das erste Achtelfinale des DFB-Pokals in der Home Deluxe Arena in Paderborn. Der Zweitligist SC Paderborn trifft auf Bundesligist VfB Stuttgart. Somit dürfte die Partie durchaus spannend werden.

Beim SC Paderborn, dem Team von Trainer Lukas Kwasniok, läuft es in dieser Saison bisher nach Maß. Nach dem 18. Spieltag stehen die Ostwestfalen auf dem 5. Platz.

Beim VfB Stuttgart sieht das Stimmungsbild etwas anders aus. Der Beginn der Saison 2022/23 ging mächtig in die Hose und hatte zur Folge, dass sich die Schwaben vor dem zehnten Spieltag vom Aufstiegscoach Pellegrino Matarazzo trennten. Von da an übernahm Bruno Labbadia die Kommandobrücke beim VfB.

Seitdem besserte sich die Form des VfB Stuttgarts. Im neuen Jahr sind die Schwaben allerdings noch ohne Sieg. Der Auftakt gegen den 1. FSV Mainz endete torlos mit 0:0. Gegen die TSG Hoffenheim kam man nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Auch gegen RB Leipzig konnte kein Dreier eingefahren werden (1:2).

Alle Infos zur Übertragung des Achtelfinales des DFB-Pokals zwischen dem SC Paderborn und dem VfB Stuttgart erhaltet Ihr jetzt im Folgenden.

SC Paderborn vs. VfB Stuttgart, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV

Eine Free-TV-Übertragung zum Spiel gibt es leider nicht. Um das Achtelfinale zwischen dem SC Paderborn und dem VfB Stuttgart verfolgen zu können, benötigt Ihr einen Zugang zum Pay-TV Sender Sky. Auf dem Sender Sky Sport Top Event oder Sky Sport 1 seid Ihr ab 17.45 Uhr live dabei.

SC Paderborn vs. VfB Stuttgart, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im Livestream

Für alle, die lieber auf einen Livestream zurückgreifen wollen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder habt Ihr einen gültigen Zugang zu Sky und könnt so Sky Go nutzen. Oder Ihr schließt ein Abo beim kostenpflichtigen Streamingdienst WOW ab. Dort seht Ihr neben dem DFB-Pokal außerdem die Premier League.

SC Paderborn vs. VfB Stuttgart, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im Liveticker

Ihr wollt das Spiel lieber über einen Liveticker verfolgen? Genau dafür bietet SPOX einen ausführlichen und detaillierten Liveticker an. Mit diesem verpasst Ihr keine wichtige Aktion und seid hautnah am Spielgeschehen.

© getty Sehrou Guirassy steht in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bereits bei sieben Treffern.

SC Paderborn vs. VfB Stuttgart, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung : SC Paderborn vs. VfB Stuttgart

: SC Paderborn vs. VfB Stuttgart Wettbewerb : DFB-Pokal

: DFB-Pokal Ort: Home Deluxe Arena, Paderborn

Home Deluxe Arena, Paderborn Anpfiff : 18 Uhr

: 18 Uhr TV: Sky

Livestream : Sky Go , WOW

: , WOW Liveticker: SPOX

DFB Pokal: Die Achtelfinal-Begegnungen im Überblick