RB Leipzig und die TSG Hoffenheim kämpfen im direkten Duell um den Einzug in das Viertelfinale im DFB-Pokal.

Übersteht der amtierende Titelverteidiger RB Leipzig im DFB-Pokal das Achtelfinale? Die Sachsen empfangen die TSG Hoffenheim zum Schlagabtausch und Kampf um das Viertelfinale. Die Partie gibt es hier im Liveticker.

RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim: DFB-Pokal Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Leipzig ist mit einem 8:0-Erfolg gegen den FC Teutonia 05 Ottensen in die Pokal-Saison gestartet, daraufhin folgte ein klares 4:0 gegen den Hamburger SV. Ein Gegentor kassierte RB bislang also nicht. Hoffenheim ließ derweil einem 2:0 nach Verlängerung gegen den SV Rödinghausen ein 5:1 gegen Schalke 04 folgen.

Vor Beginn: RB Leipzig und die TSG Hoffenheim bekommen es im Achtelfinale des DFB-Pokals miteinander zu tun, das hat die Auslosung ergeben. Ausgetragen wird die Partie in der Red Bull Arena der Leipziger, Anstoß ist am heutigen Mittwoch bereits um 18 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

© getty In der Liga-Hinrunde siegte Leipzig 3:1 bei Hoffenheim.

RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim: DFB-Pokal Achtelfinale heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Leipzig: Nyland - Klostermann, Orban, Gvardiol, Raum - Laimer, Kampl - Szoboszlai, Forsberg - Werner - Silva

Nyland - Klostermann, Orban, Gvardiol, Raum - Laimer, Kampl - Szoboszlai, Forsberg - Werner - Silva Hoffenheim: Baumann - Kabak, Brooks, Nsoki - Akpoguma, Rudy, Baumgartner, Angelino - Bischof, Kramaric - Bebou

RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Um RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim live im TV oder Livestream zu sehen, benötigt man ein Abonnement bei Sky. Während das öffentlich-rechtliche Fernsehen bloß ein paar Pokalspiele überträgt, besitzt der Pay-TV-Sender die Rechte an dem kompletten Wettbewerb mit sämtlichen Partien. Via Livestream ist man mit Sky Go oder WOW dabei.

DFB-Pokal, Achtelfinale: Duelle und Ergebnisse