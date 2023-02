Mainz 05 vs. FC Bayern München, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im DFB-Pokal steht das Achtelfinale an. Mainz 05 empfängt den Rekordmeister FC Bayern München. SPOX liefert Euch vorab alle Infos zur Übertragung heute live im TV, Livestream und Liveticker.

Anstoß in der MEWA Arena in Mainz ist um 20.45 Uhr. Am heutigen Mittwoch zeigt sich, ob Mainz 05 dem Rekordmeister FC Bayern München ein Bein stellen und ihn aus dem Pokal werfen kann. Bekanntermaßen ist der DFB-Pokal immer für eine Überraschung gut.

Mainz 05 steht aktuell auf dem elften Rang in der Bundesliga. Der Abstiegskampf ist nicht fern, doch akut bedroht sind die Nullfünfer noch nicht. Das Team von Trainer Bo Svenson kann auf eine gute und disziplinierte Defensive bauen. Allerdings mangelt es öfter an offensiver Durschlagkraft.

Für mehr Tor soll der neue 1,97-Meter-Hüne Ludovic Ajorque sorgen. Der 28-jährige Franzose kam von Racing Straßburg und soll in der Sturmzentrale sowohl Anspielstation als auch Finisher für die Mainzer sein.

Der Start der Bundesliga nach der Winterpause ist für den FC Bayern nicht wie erhofft gelungen. Aus drei Spielen konnten die Bayern nur drei Unentschieden einfahren. Im ersten Spiel trennte man sich 1:1-Unentschieden von RB Leipzig. Danach kamen die Münchner auch gegen den 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt nicht über ein 1:1 hinaus.

Von einer Krise kann durchaus bereits gesprochen werden. Ein Aus im DFB-Pokal würde die Diskussion nochmals dramatisch anfeuern.

Alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokal Achtelfinales zwischen Mainz 05 und FC Bayern München bekommt Ihr im Folgenden.

© getty Jamal Musiala befindet sich im neuen Jahr bisher ein einem kleinen Formtief.

Mainz 05 vs. FC Bayern München, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV

Das heutige Match kann im Free-TV angeschaut werden. Das Erste kümmert sich um die Live-Berichterstattung. Ab 20.15 Uhr startet die ARD mit der Vorberichterstattung. Als Kommentator ist Tom Bartels für die Partie Mainz 05 vs. FC Bayern München zuständig. Die Moderation übernimmt Esther Sedlaczek. Experte für die Begegnung ist Bastian Schweinsteiger.

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alternativ das Spiel live aus Mainz. Auch hier startet die Übertragung um 20.15 Uhr und läuft auf dem Sender Sky Sport Mix HD.

Mainz 05 vs. FC Bayern München, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im Livestream

Damit Ihr auch von Euren mobilen Endgeräten aus schauen könnt, bieten beide Sender online einen Livestream an. Der Livestream der ARD ist kostenlos über sportschau.de zu finden. Der kostenpflichtige Livestream von Sky entweder über Sky Go oder die Streamingplattform WOW.

Mainz 05 vs. FC Bayern München, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im Liveticker

Nicht nur über Fernsehen und Livestream lässt sich das DFB-Pokal-Achtelfinal verfolgen. Auch über den schriftlichen Liveticker von SPOX seid Ihr hautnah und live dabei. Wir garantieren Euch, dass Ihr dank der ausführlichen und spannenden Berichterstattung nichts vom Geschehen verpasst.

Mainz 05 vs. FC Bayern München, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Mainz 05 vs. FC Bayern München

Mainz 05 vs. FC Bayern München Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Runde: Achtelfinale

Achtelfinale Ort: MEWA Arena, Mainz

MEWA Arena, Mainz Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr TV : ARD, Sky

: Livestream: sportschau.de, Sky Go , WOW

, Liveticker: SPOX

