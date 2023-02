Auch heute wird im DFB-Pokal ums Weiterkommen gekämpft, zwei Achtelfinalspiele stehen an. Um welche es sich dabei handelt und wie Ihr sie live im Free-TV und im Livestream schauen könnt, erklärt SPOX.

Erst gestern ist der DFB-Pokal wieder nach langer Unterbrechung zurückgekehrt. Mit zwei Partien wurde das Achtelfinale eröffnet. Im Duell der Bundesligisten zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg setzte sich der Hauptstadt-Klub mit 2:1 durch. Der VfB Stuttgart wurde im Aufeinandertreffen mit Zweitligist SC Paderborn seiner Favoritenrolle gerecht und gewann 2:1.

Am heutigen Mittwoch, den 1. Februar, geht es nun weiter mit den nächsten zwei Achtelfinalspielen. Um 18 Uhr ist der amtierende Pokalsieger RB Leipzig im Einsatz. Die Sachsen treffen zu Hause auf die kriselnde TSG Hoffenheim. Um 20.45 Uhr ist dann der FC Bayern München im Einsatz. Der Tabellenführer der Bundesliga ist zu Gast beim FSV Mainz 05.

© getty Der FC Bayern trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf den FSV Mainz 05.

DFB-Pokal heute live im Free-TV? So seht Ihr die Begegnungen am Mittwoch live im TV und Livestream

Es gibt nur eine Möglichkeit, um heute beide Partien live und in voller Länge schauen könnt. Darum kümmert sich der Pay-TV-Sender Sky, der die Übertragungsrechte an allen Pokalspielen besitzt. So ist Leipzig vs. Hoffenheim heute ab 17.45 Uhr auf den Kanälen Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix zu sehen. In die Rolle des Kommentatoren schlüpft dafür Oliver Seidler.

Die Partie Mainz 05 vs. FC Bayern wird danach von denselben Sendern und zusätzlich auch von Sky Sport UHD übertragen. Um 20.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung zum Spiel, Wolff Fuss kommentiert das Spektakel.

Sky bietet die Spiele jedoch nicht nur im Pay-TV, sondern auch im kostenpflichtigen Livestream an. Um diesen freischalten zu können, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

© getty RB Leipzig will den Titel verteidigen.

Wer auf Sky nicht zugreifen kann, muss zumindest auf Mainz 05 vs. FC Bayern nicht unbedingt verzichten. Denn: Die Begegnung wird auch im Free-TV in der ARD live gezeigt. Um 20.15 Uhr meldet sich die Moderatorin Esther Sedlaczek, die sich gemeinsam mit Experte Bastian Schweinsteiger um die Vorberichte kümmert. Für den Kommentar später zuständig ist Tom Bartels. Ähnlich wie Sky ist auch die ARD für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Dieser ist bei sportschau.de kostenlos auffindbar.

DFB-Pokal heute live im Free-TV? So seht Ihr die Begegnungen am Mittwoch im Liveticker

SPOX tickert beide Achtelfinalpartien live und ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des Pokal-Achtelfinals RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim.

Hier geht es zum Liveticker des Pokal-Achtelfinals Mainz 05 vs. FC Bayern.

DFB-Pokal, Achtelfinale: Die Begegnungen im Überblick