VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen des DFB-Pokals stehen sich heute der VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel der 2. Runde live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am zweiten Tag hintereinander wird im DFB-Pokal Fußball gespielt, eine von acht Partien am heutigen Mittwoch, den 19. Oktober, ist die zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld. Um 20.45 Uhr treffen die beiden Mannschaften in der Mercedes-Benz-Arena aufeinander.

Während die Kontrahenten in der vergangenen Saison noch in derselben Liga spielten, ist die Situation in dieser eine wesentlich andere. Stuttgart ist zwar aktuell wieder nur im unteren Tabellendrittel der Bundesliga vorzufinden (zuletzt gelang den Schwaben gegen den VfL Bochum der erste Saisonsieg), Bielefeld jedoch ist sogar Tabellenletzter in der 2. Bundesliga. Die Favoritenrolle ist also klar verteilt.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte am DFB-Pokal liegen in Deutschland bei Sky, aus diesem Grund müssen die, die Stuttgart gegen Bielefeld heute live und in voller Länge schauen möchten, den Pay-TV-Sender nutzen, wo dann auf den Sendern Sky Sport 3 (HD) und Sky Sport 8 (HD) das Pokalspiel gezeigt wird. Die Vorberichte dafür beginnen um 20.35 Uhr, Kommentator dabei ist Markus Gaupp.

© getty Der VfB Stuttgart ist im Pokal Favorit gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld.

Auf den Kanälen Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix sind die besten Szenen des Spiels zudem als Teil der Mittwochskonferenz zu sehen, die auch die restlichen Pokalspiele des Abends abdeckt.

Egal ob Einzelspiel oder Konferenz - in beiden Fällen könnt Ihr die Übertragung auch via Livestream nutzen, die Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder via WOW freischalten könnt.

Darüber hinaus bietet auch OneFootball das Spiel an, dafür wird jedoch kein Abo benötigt, sondern eine einmalige Zahlung in Höhe von 3,99 Euro.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker

Stuttgart gegen Bielefeld tickern wir bei SPOX ausführlich mit. So haben auch all jene die Chance, live mit dabei zu sein, die zu Sky oder OneFootball keinen Zugang haben.

Hier geht es zum Liveticker des Pokalspiels zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld.

Hier geht es zum Liveticker der Konferenz.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Ito, Zagadou - Silas, W. Endo, Sosa - Ahamada, Millot - Guirassy, Führich

F. Müller - Mavropanos, Ito, Zagadou - Silas, W. Endo, Sosa - Ahamada, Millot - Guirassy, Führich Bielefeld: Fraisl - Sidler, Hüsing, Andrade, Oczipka - Kanuric, Lepinjica - Hack, Consbruch, Okugawa - Serra

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Runde: 2

2 Datum: 19. Oktober 2022

19. Oktober 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

