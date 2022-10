Der VfB Stuttgart wird im DFB-Pokal von Arminia Bielefeld herausgefordert. SPOX begleitet das Duell in der 2. Runde im Liveticker.

Hier geht's zum Konferenzticker mit Union Berlin vs. Heidenheim und Jahn Regensburg vs. Fortuna Düsseldorf.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld - Anpfiff: 20.45 Uhr Tore / Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - P. Stenzel, Karazor, Ito - Silas, W. Endo, Sosa, Führich, Millot - Tiago Tomas, L. Pfeiffer Aufstellung Arminia Bielefeld Fraisl - Gebauer, Hüsing, Andrade, Bello - Prietl, Rzatkowski, Hack, Consbruch, Klimowicz - Serra Gelbe Karten /

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker

Vor Beginn: Schiedsrichter der heutigen Partie ist Robert Hartmann, an den Seitenlinien wird er unterstützt von Christian Leicher und Marcel Pelgrim. Vierter Offizieller ist Wolfgang Haslberger.

Vor Beginn: In der ersten Pokalrunde gelang den Bielefeldern noch unter dem mittlerweile entlassenden Uli Forte ein 7:1-Erfolg gegen den FV Engers 07, das Spiel gegen die Stuttgarter am heutigen Abend dürfte aber durchaus schwerer werden. Dennoch: Die Bielefelder sind nicht zu unterschätzen und haben die vergangenen fünf Spiele gegen den VfB Stuttgart nicht verloren.

Vor Beginn: Die Bielefelder wären gerne in der Lage der Stuttgarter, stattdessen stehen die Ostwestfalen derzeit am Tabellenende im Unterhaus, haben vier Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Die Euphorie unter Neu-Trainer Daniel Scherning war schnell verflogen, das 0:2 gegen Hannover 96 am Samstagabend war die dritte Niederlage in Serie.

Vor Beginn: Die Bochumer sind in der aktuellen Spielzeit aber nach wie vor kein Maßstab für die Stuttgarter, die eigentlich vor Saisonbeginn höhere Ambitionen als den Abstiegskampf hatten. Der VfB startete unabhängig davon gut in den DFB-Pokal, löste die schwere Aufgabe bei einem Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden mit einem knappen 1:0 und erreichte so die 2. Runde.

Vor Beginn: Die Stuttgarter Trainersuche geht immer noch weiter, daher steht nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo immer noch Interimstrainer Michael Wimmer an der Seitenlinie. Immerhin: Mit dem 4:1 gegen Abstiegskonkurrent VfL Bochum konnten sich die Schwaben am Wochenende ein wenig aus der Krise spielen.

Vor Beginn: Daniel Scherning tauscht nach dem 0:2 gegen Hannover 96 dagegen auf drei Positionen: Lepinjica und Vasiliadis werden im Mittelfeld durch Prietl und Consbruch ersetzt, auf der linken Außenbahn beginnt zudem der Ex-Stuttgarter Klimowicz für Okugawa.

Fraisl - Gebauer, Hüsing, Andrade, Bello - Prietl, Rzatkowski, Hack, Consbruch, Klimowicz - Serra

Vor Beginn: Michael Wimmer stellt nach dem 4:1 gegen den VfL Bochum damit auf fünf Positionen um: Keeper Müller wird im Pokal durch Bredlow ersetzt, die Dreierkette bilden Stenzel, Karazor und Ito anstelle von Mavropanos, Anton und Zagadou. Im Mittelfeld beginnt zudem Führich für Ahamada.

Bredlow - P. Stenzel, Karazor, Ito - Silas, W. Endo, Sosa, Führich, Millot - Tiago Tomas, L. Pfeiffer

Vor Beginn: Die Schwaben empfangen den Zweitligisten aus Westfalen als Bundesligist also in der heimischen Mercedes Benz-Arena - auch deshalb liegt die Favoritenrolle bei ihnen. Aber der Pokal schreibt ja bekanntlich seine eigenen Gesetze. Wer sich in diesem Duell wohl durchsetzt?

Vor Beginn: Die 2. Runde im DFB-Pokal läuft seit dem gestrigen Dienstag. Nach den ersten acht Duelle werden am heutigen Mittwoch die restlichen acht ausgetragen - vier ab 18 Uhr, vier ab 20.45 Uhr. Eine der Partien zu späterer Stunde: VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

VfB-Trainersuche: Überraschende Rückholaktion nach Absagen-Hagel? © imago images 1/20 PELLEGRINO MATARAZZO musste nach neun Spielen ohne Bundesliga-Sieg trotz großer Beliebtheit bei den Fans seinen Platz bei den Schwaben räumen: Nach genau 100 Pflichtspielen und dem 0:1 gegen Union Berlin. © getty 2/20 2020 hatte der 44-jährige Italo-Amerikaner den VfB zurück in die Bundesliga geführt und ihn dann mit Rang neun und 15 im Oberhaus gehalten. Das Saisonfinale gegen Köln wird für immer unvergessen bleiben. © imago images 3/20 HANNES WOLF: Sven Mislintat kennt ihn noch aus gemeinsamen Zeiten bei Borussia Dortmund und wie Sky berichtet, stehen sie seitdem regelmäßig im Austausch. Dementsprechend spekuliert der Pay-TV-Sender auf eine Rückkehr von Wolf zum VfB. © imago images 4/20 Denn der aktuelle U20-Nationaltrainer war 2017 bereits als Zweitliga-Meister mit Stuttgart aufgestiegen, Ende Januar 2018 trennten sich die Wege wieder. Er selbst soll jedenfalls bereit sein. © getty 5/20 SEBASTIAN HOENEß war laut Sky aktuell DER Top-Kandidat für den Trainerposten in Stuttgart - dazu soll es bereits mehrere Gespräche gegeben haben. © getty 6/20 Aber auch der 40-Jährige, der in Hoffenheim zumindest phasenweise zu überzeugen wusste, hat laut Sky abgesagt - und zwar wegen der "Abstimmungsprobleme in der Führungsetage". © getty 7/20 DINO TOPPMÖLLER: Wie die Bild berichtet, sind die Schwaben heiß auf Julian Nagelsmanns Co-Trainer. Wie lange der Vertrag des 41-Jährigen beim FCB läuft, wurde nie offiziell kommuniziert. © getty 8/20 Toppmöller wäre ein "typischer" Mislintat-Trainer und könnte perfekt passen. Für Toppmöller wäre es eine riesige Chance, den Schritt zum Bundesliga-Coach zu machen. Aber lässt ihn Bayern ziehen? © imago images / Sven Simon 9/20 Laut Sky fällt die Antwort auf diese Frage negativ aus. Es bestehe zwar Interesse aufseiten der Schwaben, aber Toppmöller wolle auf jeden Fall in München bleiben. Das bestätigte auch Vater Klaus gegenüber Sport1. © getty 10/20 MICHAEL WIMMER, bisher Co-Trainer unter Matarazzo, ist die aktuelle Interimslösung - wird er doch länger bleiben als Mislintat aktuell plant? Möglich, denn die Trainersuche geschaltet sich schwierig - das sind die potenziellen Matarazzo-Nachfolger. © getty 11/20 ZSOLT LÖW war schon vor drei Jahren ein Thema beim VfB, dann entschied man sich aber für Matarazzo. Dieses Mal waren die Stuttgarter wieder interessiert, der Assistent von Thomas Tuchel hat laut Sky aber bereits abgesagt. © getty 12/20 Unter anderem, weil er seiner Familie, die in London lebt, nicht schon wieder einen Umzug zumuten möchte, schreibt die Stuttgarter Zeitung. Auch laut dem Kicker ist seine Anstellung sehr unwahrscheinlich. © getty 13/20 Auch DOMENICO TEDESCO hat laut der Bild bereits abgesagt. Tedesco hat zwar eine Verbundenheit zum VfB, scheint aber von einem Engagement aktuell nicht überzeugt. © getty 14/20 Denn: Die Zukunft von Sportdirektor Mislintat ist ungeklärt, sein Vertrag läuft 2023 aus. Ob er sich mit Vorstandsboss Alexander Wehrle auf eine weitere Zusammenarbeit einigen kann, scheint völlig offen. Das schreckt einige Kandidaten ab. © getty 15/20 PETER BOSZ wurde am vergangenen Sonntag in Lyon entlassen. In der Vorsaison führte er die Gones mit dem wohl zweitbesten Kader der Ligue 1 nur auf Rang acht und nach den bisher zehn Spielen steht OL erneut nur auf Platz neun. Ob er dem VfB helfen könnte? © getty 16/20 Die Bundesliga kennt der Niederländer jedenfalls, er coachte zuvor den BVB und Leverkusen. © getty 17/20 GERARDO SEOANE ist seit dem 5. Oktober und seinem Aus bei Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen verfügbar und überzeugte in der vergangenen Saison mit Rang drei und tollem Offensivfußball. Ob der Schweizer direkt wieder neu anfangen will? © getty 18/20 ADI HÜTTER ist einer der zwei heißesten Namen, wenn es um die Matarazzo-Nachfolge geht. Schon vor der Entlassung des Italo-Amerikaners nannte der Kicker den Namen Hütter als möglichen Nachfolger. © getty 19/20 Nach nur einer enttäuschenden Saison musste der Österreich zuletzt aus Mönchengladbach verschwinden, seit Sommer steht er ohne Verein da. © imago images 20/20 PETER ZEIDLER steht ebenfalls für richtig attraktiven Fußball und soll auch auf der VfB-Liste stehen. Wird Coach des FC St. Gallen mit VfB-Vergangenheit am Ende der neue Mann in Stuttgart?

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Stuttgart: Bredlow - P. Stenzel, Karazor, Ito - Silas, W. Endo, Sosa, Führich, Millot - Tiago Tomas, L. Pfeiffer

Bredlow - P. Stenzel, Karazor, Ito - Silas, W. Endo, Sosa, Führich, Millot - Tiago Tomas, L. Pfeiffer Bielefeld: Fraisl - Gebauer, Hüsing, Andrade, Bello - Prietl, Rzatkowski, Hack, Consbruch, Klimowicz - Serra

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV und Livestream

Sky besitzt die Rechte am kompletten DFB-Pokal, Stuttgart gegen Bielefeld seht Ihr dort heute live auf Sky Sport 3 und Sky Sport 8. Die Vorberichte beginnen um 20.35 Uhr, Kommentator ist Markus Gaupp.

Auf den Kanälen Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix sind die besten Szenen des Spiels zudem als Teil der Mittwochskonferenz zu sehen, die auch die restlichen Pokalspiele des Abends abdeckt. Das TV-Programm könnt Ihr auch per Livestream abrufen, möglich ist das über ein SkyGo-Abonnement oder via WOW.

Das Bundesliga-Topspiel live erleben: Jetzt WOW streamen.

Darüber hinaus bietet auch OneFootball das Spiel an, dafür wird jedoch kein Abo benötigt, sondern eine einmalige Zahlung in Höhe von 3,99 Euro.

DFB-Pokal: Die Spiele der 2. Runde im Überblick