Union Berlin vs. 1. FC Heidenheim, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Union Berlin bekommt es heute in der 2. Runde des DFB-Pokals mit dem 1. FC Heidenheim zu tun. Wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Pokalspiels, erhaltet Ihr hier bei SPOX.

Bundesligaspitzenreiter Union Berlin empfängt am heutigen Mittwochabend, den 19. Oktober, den 1. FC Heidenheim zum DFB-Pokalduell. Die Partie in der 2. Runde des Pokalwettbewerbs startet heute um 20.45 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

Der Höhenflug von Union Berlin scheint aktuell unaufhaltbar. Seit vier Pflichtspielen ist das Team von Urs Fischer ungeschlagen. Die Bundesliga führt Union Berlin aktuell, auch wegen des 2:0-Erfolgs gegen den BVB am vergangenen Sonntag, souverän mit vier Zählern Vorsprung an. Die Reife und Abgeklärtheit einer Spitzenmannschaft legen die Unioner aktuell an den Tag, das erfuhr der BVB zuletzt am eigenen Leib. Weniger überzeugend war hingegen der Erstrundensieg im DFB-Pokal gegen den Chemnitzer FC. Dort konnte Union Berlin das Ticket für die nächste Runde erst in der Verlängerung lösen.

Der 1. FC Heidenheim hatte in der 1. Runde des DFB-Pokals dagegen weniger Probleme. Mit 2:0 gewannen die heutigen Gäste gegen den Regionalligisten FV Illertissen. Ähnlich gut läuft es seitdem für das Team von auch in der Liga. Mit 20 Zählern befindet sich der 1. FC Heidenheim aktuell auf Rang vier in der 2. Bundesliga und befindet sich damit weiterhin auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrennen. Zuletzt musste sich der 1. FC Heidenheim jedoch Holstein Kiel mit 1:3 geschlagen geben. Mit dem Spitzenreiter der Bundesliga wartet auf die Heidenheimer am Abend eine schwere Aufgabe.

Datum Anpfiff Heim Auswärts Übertragung Mi., 19.10. 18.00 Uhr Hannover 96 Borussia Dortmund Sky Mi., 19.10. 18.00 Uhr SC Freiburg FC St. Pauli Sky Mi., 19.10. 18.00 Uhr SV Sandhausen Karlsruher SC Sky Mi., 19.10. 18.00 Uhr SC Paderborn Werder Bremen Sky Mi., 19.10. 20.45 Uhr FC Augsburg FC Bayern München Sky, ZDF Mi., 19.10. 20.45 Uhr VfB Stuttgart Arminia Bielefeld Sky Mi., 19.10. 20.45 Uhr Union Berlin 1. FC Heidenheim Sky Mi., 19.10. 20.45 Uhr SSV Jahn Regensburg Fortuna Düsseldorf Sky

Union Berlin vs. 1. FC Heidenheim, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV und Livestream

Im Pay-TV seht Ihr heute die Pokalpartie zwischen Union Berlin und dem 1. FC Heidenheim auf Sky. Der Sender überträgt das Spiel heute ab 17.30 Uhr auf Sky Sport 4 (HD) und Sky Sport 9 (HD). Der Anpfiff des Spiels erfolgt um 20.45. Ab diesem Zeitpunkt ist als Kommentator für Sky im Einsatz.

Sky bietet am heutigen Abend eine Konferenz aller Pokalduelle des Tages an. Auf Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event könnt Ihr Union Berlin vs. 1. FC Heidenheim in der Konferenz ebenfalls live sehen.

© getty Die Elf von Heidenheim-Trainer Frank Schmidt geht heute als Außenseiter in die Partie gegen Union Berlin.

Gleich drei Möglichkeiten bieten sich Euch am heutigen Abend, um die Pokalpartie zwischen Union Berlin und dem 1. FC Heidenheim im Livestream zu verfolgen. Den Livestream des Spiels findet Ihr mit der Sky-Go-App, WOW und auf OneFootball. Die Übertragung von OneFootball könnt Ihr Einzelstream, ganz ohne Abonnement, erwerben.

Union Berlin vs. 1. FC Heidenheim, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Baumgartl, Diogo Leite - Ryerson, Seguin, Gießelmann - Thorsby, Haberer - Leweling, Becker

Rönnow - Doekhi, Baumgartl, Diogo Leite - Ryerson, Seguin, Gießelmann - Thorsby, Haberer - Leweling, Becker 1. FC Heidenheim: Ke. Müller - Busch, Siersleben, P. Mainka, Föhrenbach - Sessa, Maloney - Thomalla, Beck, Beste - Kleindienst

Union Berlin vs. 1. FC Heidenheim, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker

Für Euch verfolgen wir hier bei SPOX die Begegnung zwischen Union Berlin und dem 1. FC Heidenheim im Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Minute des Pokalduells. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

