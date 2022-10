FC Augsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bayerisches Duell im DFB-Pokal! In der 2. Runde des Turniers treffen heute der FC Augsburg und der FC Bayern München aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Nachdem gestern bereits acht Partien im Rahmen der 2. DFB-Pokalrunde absolviert wurden, geht es am heutigen Mittwoch, den 19. Oktober, munter weiter. Eines der Highlights ist dabei das bayerische Duell zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München. Das Spiel wird um 20.45 Uhr angepfiffen, gespielt wird in der WWK-Arena in Augsburg, auf dem Spiel steht ein Achtelfinalticket.

Die Münchner wollen heute endlich die Hürde überwinden, an der sie die vergangenen zwei Pokalsaisonen stets scheiterten - die 2. Runde. Es begann 2020/21, als gegen den Zweitligisten Holstein Kiel im Elfmeterschießen Schluss war, im Jahr darauf, 2021/22, wurde man von Borussia Mönchengladbach mit 0:5 deklassiert.

© getty Der FC Bayern München will endlich den Zweitrundenfluch im Pokal überwinden.

FC Augsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV und Livestream

Wer das Duell zwischen Augsburg und dem FC Bayern heute live verfolgen möchte, hat gleich mehrere Optionen. Augsburg vs. FC Bayern ist nämlich eine von zwei Zweitrundenpartien, die im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden. Um die Übertragung kümmert sich das ZDF, wo um 20.15 Uhr die Vorberichterstattung zum Spiel losgeht. Während der Übertragung wird folgendes Personal eingesetzt:

Experte: Per Mertesacker

Moderation: Jochen Breyer

Kommentator: Béla Réthy und Hanno Balitsch

Natürlich ist das Spiel aber auch bei Sky, dem Rechteinhaber des DFB-Pokals, zu sehen. Diesbezüglich seid Ihr bei Sky Sport UHD und Sky Sport 2 (HD) genau richtig. Um 20.30 Uhr meldet sich dann der Kommentator des Spiels: Kai Dittmann. Um die Parallelspiele ebenfalls im Auge behalten zu können, habt Ihr noch die Möglichkeit, die Konferenz zu schauen, die bei Sky Sport Mix, Sky Sport 1 (HD) und Sky Sport Top Event übertragen wird.

Dabei sind beide Optionen - Einzelspiel und Konferenz - auch im Livestream bei Sky auffindbar. Was Ihr benötigt, um Euch Zugriff darauf zu verschaffen, ist entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Das Bundesliga-Topspiel live erleben: Jetzt WOW streamen.

Zu guter Letzt bietet die Partie auch OneFootball an, die Kosten dafür betragen 3,99 Euro.

FC Augsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker

Solltet Ihr immer noch keine Möglichkeit haben, das bayerische Aufeinandertreffen live zu verfolgen, kann Euch SPOX helfen. Wir tickern das Duell nämlich live und ausführlich mit. Dies gilt auch für die Mittwochskonferenz.

Hier geht es zum Liveticker des Pokalspiels zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München.

Hier geht es zum Liveticker der Konferenz.

Netzreaktionen zur Bayern-JHV: "Schuld ist doch nur Juan Bernat" © imago images 1/27 Im Vergleich zum Vorjahr ging die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München fast problemlos über die Bühne - wäre da nicht die nächste Verbalattacke von Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Die sorgt auch im Netz für Furore, SPOX zeigt die besten Reaktionen. © Twitter 2/27 Jana Wiske (ehemalige kicker-Journalistin, heute Professorin an der Hochschule Ansbach) © Twitter 3/27 © Twitter 4/27 © Twitter 5/27 © Twitter 6/27 © Twitter 7/27 © Twitter 8/27 © Twitter 9/27 © Twitter 10/27 © Twitter 11/27 © Twitter 12/27 © Twitter 13/27 © Twitter 14/27 © Twitter 15/27 Max-Jacob Ost (Sportjournalist, u.a. Rasenfunk) © Twitter 16/27 © Twitter 17/27 © Twitter 18/27 Günter Klein (Münchner Merkur) © Twitter 19/27 © Twitter 20/27 © Twitter 21/27 Stefan Kumberger (ran) © Twitter 22/27 © Twitter 23/27 © Twitter 24/27 Patrick Strasser (Abendzeitung) © Twitter 25/27 © Twitter 26/27 © Twitter 27/27

FC Augsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Augsburg: Koubek - Gumny, M. Bauer, Gouweleeuw, Iago - Gruezo, Rexhbecaj - Vargas, Demirovic - Niederlechner, M. Berisha

Koubek - Gumny, M. Bauer, Gouweleeuw, Iago - Gruezo, Rexhbecaj - Vargas, Demirovic - Niederlechner, M. Berisha FC Bayern: Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala - Gnabry, Choupo-Moting, Mané

FC Augsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Augsburg vs. FC Bayern München

FC Augsburg vs. FC Bayern München Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spielrunde: 2

2 Datum: 19. Oktober 2022

19. Oktober 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: WWK-Arena, Augsburg

WWK-Arena, Augsburg TV: Sky, ZDF

Livestream: SkyGo, WOW, zdf.de, OneFootball

Liveticker: SPOX

DFB-Pokal: Die heutigen Spiele der 2. Runde im Überblick