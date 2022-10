Die DFB-Pokal-Saison 2022/23 ist im vollem Gange. Nach der 2. Hauptrunde des Pokalwettbewerbs wird es für die Mannschaften im Achtelfinale ernst. Hier erhaltet Ihr alle Informationen zu der Runde der letzten 16 und erfahrt wo Ihr die Achtelfinalpartien des DFB-Pokals live im TV und Livestream sehen könnt.

Mit dem DFB-Pokal 2022/23 wird in dieser Saison die 80. Auflage des Wettbewerbs ausgetragen. Im Achtelfinale des Pokalwettbewerbs duellieren sich wie gewohnt 16 Mannschaften in acht Partien um ein Ticket für die nächste Runde. Wer kann sich ein Ticket für das Viertelfinale des DFB-Pokals buchen und für wen endet der Traum vom Finale in Berlin?

DFB-Pokal 2022/23, Achtelfinale: Datum, Termine, Auslosung

Das Achtelfinale der DFB-Pokalsaison 2022/23 findet an gleich vier Spieltagen statt. Jeweils zwei Pokalduelle werden am 31. Januar und 1. Februar sowie am 7. und 8. Februar ausgetragen. Zum ersten Mal in der Pokalhistorie erstreckt sich das Achtelfinale des Wettbewerbs damit über gleich vier Spieltage. Deutlich früher, noch im Kalenderjahr 2022, werden hingegen die Achtelfinalpaarungen ausgelost.

© getty Die 2. Runde der aktuellen DFB-Pokalsaison findet am 18. und 19. Oktober statt.

Die 2. Runde des DFB-Pokals findet am 18. und 19. Oktober statt. Schon am darauffolgenden Sonntag geht die Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinales über die Bühne. Die Auslosung im Rahmen der Sportschau-Sendung der ARD beginnt am 23. Oktober um 19.15 Uhr.

Die Teams haben damit nach der WM in Katar einiges an Zeit sich auf das Achtelfinale des DFB-Pokals vorzubereiten. Eigentlich sollten die Achtelfinalspiele seit dieser Saison schon im Dezember ausgetragen werden. Wegen der Winter-WM in Katar finden die Duelle jedoch erst im neuen Jahr statt.

DFB-Pokal 2022/23, Achtelfinale: Datum, Termine, Auslosung, Übertragung im TV und Livestream - Die DFB-Pokalsaison im Überblick

1. Runde : 29. Juli - 1. August und 30./31. August

: 29. Juli - 1. August und 30./31. August 2. Runde : 18./19. Oktober

: 18./19. Oktober Achtelfinale : 31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar

: Viertelfinale : 4./5. April

: 4./5. April Halbfinale : 2./3. Mai

: 2./3. Mai Finale: 3. Juni

DFB-Pokal 2022/23, Achtelfinale: Übertragung im TV und Livestream

Gleich drei TV-Sender übertragen in dieser Saison die Achtelfinalspiele des DFB-Pokals. Alle Duelle der Pokalrunde könnt Ihr im Pay-TV sehen, ausgewählte Spiele werden zudem im Free-TV gezeigt. Die Sender bieten Euch zudem die Option, die Spiele im Livestream zu erleben.

Alle Partien der DFB-Pokalsaison 2022/23 seht Ihr live und in voller Länge auf Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt damit auch die Übertragungsrechte an allen Achtelfinalbegegnungen der aktuellen DFB-Pokalsaison. Mit der Sky-Go-App oder WOW könnt Ihr als Sky-Kunden die DFB-Pokalpartien auch im Livestream live und vollumfänglich sehen.

Das Bundesliga-Topspiel live erleben: Jetzt WOW streamen.

Die ARD und das ZDF teilen sich in dieser Saison die Übertragung der DFB-Pokalspiele im Free-TV. Insgesamt 15 Partien der DFB-Pokalsaison 2022/23 zeigen die beiden Sender live. Einige Achtelfinalspiele übertragen die ARD und das ZDF ebenfalls im Free-TV. In den jeweiligen Mediatheken sowie auf sportschau.de und zdf.de könnt Ihr die ausgewählten Achtelfinalpartien des DFB-Pokals 2022/23 auch im Livestream verfolgen. Die Übertragungstermine der Duelle wurden noch nicht bekannt gegeben.

DFB-Pokal 2022/23, Achtelfinale: Datum, Termine, Auslosung, Übertragung im TV und Livestream - Die Liveticker von SPOX

Hier bei SPOX verfolgen wir für Euch das Achtelfinale der DFB-Pokalsaison 2022/23 in ausführlichen Livetickern. Mit den Livetickern von SPOX verpasst Ihr keine Sekunde der Achtelfinalbegegnungen. Hier geht es zu der Liveticker-Übersicht von SPOX.

DFB-Pokal: Die Sieger der vergangenen Jahre