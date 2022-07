Zum Auftakt der ersten DFB-Pokalrunde erwartet uns direkt ein Knaller: Borussia Dortmund gastiert beim TSV 1860 München. Hier könnt Ihr das gesamte Match im Liveticker verfolgen.

1860 München vs. Borussia Dortmund - Anpfiff: 20.46 Uhr

Aufstellung 1860 München
Hiller - Lannert, Morgalla, Verlaat, Steinhart - Rieder, Tallig, Y. Deichmann, Lex - Bär, Lakenmacher

Aufstellung BVB
Kobel - Meunier, Süle, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Dahoud - Reus - Malen, Moukoko, Adeyemi

TSV 1860 München vs. BVB: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Edin Terzic und Borussia Dortmund, nach der Vorbereitung bleiben hier noch viele Fragezeichen. Die ersten drei Testspiele konnte man gewinnen, auch ein 2:0 gegen Dresden war dabei, das gegen 1860 zum Auftakt ja verloren hat. Aber dann kamen zuletzt zwei Härtetests gegen Valencia (1:3) und Villareal (0:2). In beiden Spielen konnte Dortmund nicht wirklich überzeugen.

Vor Beginn: 1860 hatte schon ein Pflichtspiel, von Langeweile konnte hier keine Rede sein: Mit 4:3 gewann man den Saisonauftakt bei Dynamo Dresden. Nach einer 3:0 fing man sich aber drei Tore in zwölf Minuten. Es gibt also Schatten, die Abwehr hat am Ende nicht mehr diszipliniert verteidigt, wirkte anfällig. Licht hingegen ist die Offensive: Bär schoss kurz nach seiner Einwechslung einen Doppelpack und hat sich so enorm für das heutige Pokalspiel empfohlen.

Vor Beginn: Dortmund hatte noch kein Pflichtspiel, dennoch gibt es an dieser Aufstellung einiges anzumerken. Haller fehlt im Sturm, nach seiner Tumor-Diagnose soll die OP sehr gut verlaufen sein, fürs Erste wird er aber keine Alternative darstellen. In der Abwehr setzt Terzic auf eine Viererkette. Dafür muss Hummels auf die Bank, der äußerst Fit aus dem Urlaub gekommen ist. Auch Brandt nimmt erst einmal auf der Bank platz. Dafür läuft der BVB nicht mit zwei Spitzen auf, sondern mit Moukoko im Zentrum und Malen und Adeyemi als Außenstürmer. Für Morey, der sich nach seiner Horror-Verletzung langsam wieder rankämpft, sind heute keine Minuten drin: Er steht nicht im Kader.

Vor Beginn: Köllner stellt auf diesen Positionen im Vergleich zum Saisonauftakt um: Belkahia bleibt draußen, dafür rückt Morgalla von der rechten Abwehr in die Innenverteidigung. Rechts steht jetzt Lannert. Im Mittelfeld geht Kobylanski raus, dafür kommt Bär rein. Das bedeutet zugleich eine Umstellung der Formation: Aus einem 4-5-1 wird ein 4-4-2 mit Lakenmacher und Bär vorne drin.

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da, BVB-Trainer Edin Terzic lässt Mats Hummels erst mal auf der Bank, in der Innenverteidigung beginnen die beiden Neuzugänge Niklas Süle und Nico Schlotterbeck.

Vor Beginn: Selbstverständlich geht der Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund als klarer Favorit ins heutige Duell mit den "kleinen" Münchnern. Dennoch wird zu beobachten sein, wie die Schwarz-Gelben den vorläufigen Verlust von Sebastien Haller kompensieren können. Der Stürmer war erst vor wenigen Wochen für die Rekordsumme von 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum BVB gewechselt, ehe das Ärzteteam Hodentumor bei ihm diagnostizierte. Der 28-Jährige wird der Mannschaft voraussichtlich noch einige Monate nicht zur Verfügung stehen.

Vor Beginn: Das erste Abendspiel der neuen Pokalsaison wird heute ab 20.45 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße zu München ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie 1860 München vs. Borussia Dortmund.

© getty Edin Terzic gewann mit dem BVB bereits den DFB Pokal. Kann er es wieder tun?

TSV 1860 München vs. BVB: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Hiller - Lannert, Morgalla, Verlaat, Steinhart - Rieder, Tallig, Y. Deichmann, Lex - Bär, Lakenmacher Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Süle, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Dahoud - Reus - Malen, Moukoko, Adeyemi

TSV 1860 München vs. BVB: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Mit dem öffentlich-rechtlichen Sender ZDF und dem Pay-TV-Unternehmen Sky stehen gleich zwei Anbieter zur Verfügung, die das Match zwischen dem TSV 1860 München und dem BVB heute live übertragen.

Während das Zweite sich bereits ab 20.15 Uhr dem Geschehen aus München widmen wird, steigt Sky wohl erst ab 20.30 Uhr ein. Neben der Ausstrahlung im linearen Fernsehen, bieten beide Anbieter auch einen Livestream an. Den des ZDF findet Ihr in der hauseigenen Mediathek des Senders. Hier kommt Ihr direkt dahin.

Für den Sky-Stream müsst Ihr in Besitz des Livesport-Abonnements der Plattform Wow (ehemals SkyTicket) sein. Alle Informationen dazu, gibts unter dem folgenden Link.

© imago images Der BVB hat in der aktuellen Transferperiode schon tief in die Tasche gegriffen, doch nach dem Gesundheitsschock von Stürmer Sebastian Haller muss vielleicht nochmal nachgelegt werden. Damit droht ein neuer Rekord in Sachen Transfer-Minus einer Saison.

