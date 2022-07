Der HSV muss in der ersten Runde des DFB-Pokals nach Bayern zur SpVgg Bayreuth. Straucheln die Hamburger gegen den Drittligisten oder gibt es einen Pflichtsieg für die Hanseaten? Hier könnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker verfolgen.

David gegen Goliath. Kommt der HSV eine Runde weiter oder strauchelt er an der SpVgg Bayreuth? Die Antwort gibt's in diesem Liveticker von SPOX.

SpVgg Bayreuth vs. HSV: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Hamburger SV ist natürlich Favorit in diesem Duell zwischen Zweitligist und Drittligist. Nach dem Tod der Vereinsikone Uwe Seeler ist in Hamburg immer noch Ausnahmezustand angesagt. Am vergangenen Wochenende gab es eine empfindliche 0:1-Niederlage gegen Hansa Rostock. Nun soll es im Pokal gegen Bayreuth klappen.

Vor Beginn: Ausgetragen werden soll das Match im Hans-Walter-Wild-Stadion in Bayreuth. Der Anpfiff ist auf 15.31 Uhr terminiert.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Pokalspiels zwischen der SpVgg Bayreuth und dem HSV.

SpVgg Bayreuth vs. HSV: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellung

SpVgg Bayreuth: Kolbe - Hemmerich, F. Weber, E. Schwarz, Lippert - Groiß, Kirsch, Andermatt - Nollenberger, Heinrich - Steininger

Kolbe - Hemmerich, F. Weber, E. Schwarz, Lippert - Groiß, Kirsch, Andermatt - Nollenberger, Heinrich - Steininger HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Königsdörffer, Glatzel, Kittel

SpVgg Bayreuth vs. HSV: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Das Match wird exklusiv vom Pay-TV-Unternehmen Sky gezeigt und übertragen. Verfolgen könnt Ihr das Match auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport 5 HD, jeweils ab 15.20 Uhr.

Wer im Livestream dabei sein will, benötigt das sogenannte Livesport-Abo der Plattform Wow (ehemals SkyTicket).

