Der 1. FC Köln trifft heute in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den SSV Jahn Regensburg. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Der Bundesligist 1. FC Köln kriegt es heute im Rahmen der 1. Runde des DFB-Pokals mit dem Zweitligisten SSV Jahn Regensburg zu tun. Die gesamte Partie könnt Ihr im Liveticker von SPOX mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Jahn Regensburg vs. 1. FC Köln: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die beiden Klubs trafen vor nicht allzu langer Zeit schon mal im DFB-Pokal aufeinander. In der Saison 2020/21 setzte sich damals der SSV Jahn Regensburg mit 4:3 im Elfmeterschießen durch, was gleichzeitig zur ersten Viertelfinalteilnahme in Klubgeschichte führte.

Vor Beginn: Die Partie wird um 15.31 Uhr angepfiffen und im Jahnstadion Regensburg ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel der 1. Runde des DFB-Pokals zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem 1. FC Köln.

Jahn Regensburg vs. 1. FC Köln: DFB-Pokal 1. Runde heute im TV und Livestream

Sky zeigt die Partie heute sowohl im Pay-TV als auch im Livestream. Gezeigt wird das Einzelspiel auf den Sendern Sky Sport 4 (HD) und Sky Sport 9 (HD). Als Teil der Pokalkonferenz ist es bei Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Top Event (HD) und Sky Sport Mix (HD) zu sehen.

Wer den Livestream von Sky aufrufen möchte, braucht entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Fußball live auf Sky verfolgen! Jetzt WOW erwerben.

Bei OneFootball wird das Pokalspiel ebenfalls angeboten, dafür wird jedoch kein Abo, sondern nur eine einmalige Zahlung in Höhe von 3,99 Euro benötigt.

Jahn Regensburg vs. 1. FC Köln, DFB-Pokal 1. Runde: Voraussichtliche Aufstellungen

Regensburg: Stojanovic - Saller, S. Breitkreuz, Elvedi, Guwara - Gimber, Thalhammer - Shipnoski, Mees - Owusu, Albers

Stojanovic - Saller, S. Breitkreuz, Elvedi, Guwara - Gimber, Thalhammer - Shipnoski, Mees - Owusu, Albers Köln: T. Horn - Schmitz, Hübers, Chabot, Hector - Skhiri - Thielmann, Uth, Kainz - Adamyan, Modeste

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

DFB-Pokal: Die heutigen Spiele im Überblick