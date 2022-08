Energie Cottbus vs. Werder Bremen, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Werder Bremen muss in der ersten Runde des DFB-Pokals auswärts beim Regionalligisten Energie Cottbus antreten. Wenn Ihr das Duell zwischen David und Goliath nicht verpassen wollt, dann holt Euch hier die Informationen ab, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker schauen könnt.

Der SV Werder Bremen reist in der ersten Runde des DFB-Pokals nach Brandenburg zum FC Energie Cottbus. Bei dem Duell heißt es Bundesliga gegen Regionalliga. Normalerweise eine Pflichtaufgabe, doch der DFB-Pokal ist immer wieder für Überraschungen gut. Bereits im vergangenen Jahr erwischte es Werder Bremen bereits in der ersten Runde. Damals schied man mit einer 0:2-Niederlage gegen den VfL Osnabrück aus.

Nach einem Jahr Unterhaus ist Werder Bremen wieder zurück in der Bundesliga. Nun soll ein guter Start in die Saison gelingen. Energie Cottbus spielte Ende der 2000er Jahre ebenfalls mal Bundesliga. Mittlerweile findet man sich in der Regionalliga wieder und will die Überraschung gegen den Bundesligisten.

Schafft Cottbus die Überraschung? Das Spiel der ersten Runde des DFB-Pokals findet am heutigen Montag, den 01. August statt, Anstoß ist um 18.00 Uhr. Gespielt wird im Cottbuser Stadion der Freundschaft, das etwas mehr als 20.000 Zuschauern Platz bietet.

© getty Nach dem Aufstieg von Werder Bremen hoffen die Fans auf einen guten Start im DFB-Pokal gegen Energie Cottbus.

Energie Cottbus vs. Werder Bremen, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Wer keine Karten für das Spiel bekommt, wendet sich, wie bereits in der vergangenen Saison, an den Pay-TV Sender Sky. Dort findet Ihr das Spiel live und in voller Länge.

Das Spiel wird es nicht im Free-TV geben. Um sich dieses Duell also anzuschauen, benötigt man ein Abonnement bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt die komplette Pokal-Saison mit all ihren Spielen live.

Zu sehen bekommt Ihr Cottbus gegen Bremen heute auf Sky Sport 4 HD. Kommentator der Partie ist Hannes Herrmann. Die Übertragung startet um 17.30 Uhr.

Parallel dazu habt Ihr auf Sky Sport 1 HD die Möglichkeit die komplette Konferenz der vier Montagsspiele zu verfolgen. Hier beginnt die Übertragung zum selben Zeitpunkt.

Das TV-Programm von Sky kann man dann übrigens auch im Livestream erleben. Wer das tun will, greift auf Sky Go oder WOW (ehemals Sky Ticket) zurück. Beides sind Livestream-Plattformen von Sky.

Energie Cottbus vs. Werder Bremen, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im Liveticker

Wenn Ihr das Spiel nicht live im TV oder Livestream verfolgen könnt, da bietet Euch SPOX die perfekte Alternative. Hier könnt Ihr das Duell zwischen Cottbus und Bremen per Liveticker die komplette Spielzeit verfolgen.

Energie Cottbus vs. Werder Bremen, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Energie Cottbus - Werder Bremen

Energie Cottbus - Werder Bremen Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Runde: 1

1 Datum: 01. August 2022

01. August 2022 Anstoß: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Stadion der Freundschaft, Cottbus

Stadion der Freundschaft, Cottbus TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPOX

