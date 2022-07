Auftakt in die erste Runde des DFB-Pokals! Am heutigen Nachmittag empfängt Drittligist Dynamo Dresden den Bundesligisten vom VfB Stuttgart. Die kompletten 90 Minuten könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart - 0:0 Tore / Aufstellung Dynamo Dresden S. Müller - Akoto, Knipping, Kammerknecht - R. Becker, Kade, J. Meier, Park, A. Arslan - Schäffler, Borkowski Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Ito, Anton, Mavropanos - Vagnoman, W. Endo, Silas, Ahamada, Führich - Churlinov, Tiago Tomas Gelbe Karten /

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken für den Refresh der Seite.

Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal 1. Runde JETZT im Liveticker - 0:0

5.: Nach klugem Doppelpass mit Borkowski kommt Akito an der Torauslinie zum Flanken. Aber am zweiten Pfosten hat Vagnoman aber die Situation gegen Kade im Griff.

3.: Ito spielt den langen Ball aus der eigenen Hälfte, der sogar bei Führich an der Strafraumkante ankommt, aber nicht behauptet werden kann.

1.: Der Ball rollt.

Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal 1. Runde JETZT im Liveticker - Anpfiff

Vor Beginn: Auch für den VfB endete der Pokaltraum im Vorjahr schon in 2. Runde. Nach dem klaren 6:0 bei BFC Dynamo folgte das Heim-Aus gegen den 1. FC Köln. Aber da war der Dreier am letzten Spieltag dann sicher auch der wichtigere Dreier.

Vor Beginn: Im letzten Jahr endete der Pokal nach dem 2:1-Sieg gegen Paderborn in der 2. Runde. Dresden verlor sein Heimspiel gegen den FC St. Pauli nach Verlängerung mit 2:3.

Vor Beginn: Aber im Pokal gelten ja bekanntlich andere Gesetze, Dynamo setzte sich in drei der letzten vier DFB-Pokal-Heimspiele gegen Bundesligisten durch, zuletzt im Elfmeterschießen gegen RB Leipzig in der 1. Runde 2016. Dazu kam 2020 ein durchaus überzeugender 4:1-Auftakterfolg gegen den HSV.

Vor Beginn: Und auch der Auftakt in die neue Spielzeit verlief nicht ganz nach Plan. Gegen 1860 verlor man daheim mit 3:4. Nach 0:3 und 1:4 kam die Aufholjagd für den Absteiger am Ende zu spät.

Vor Beginn: Beide Teams kommen aus einer schwierigen Saisonschlussphase mit sehr unterschiedlichem Ausgang. Während sich der VfB mit einem Last-Minute-Sieg gegen den 1. FC Köln am 34. Spieltag den Klassenerhalt sicherte, musste Dynamo in die Relegation und scheiterte am 1. FC Kaiserslautern.

Vor Beginn: Mit Vagnoman hat es nur ein echter Neuzugang ins 11er-Aufgebot geschafft. Aber auch Churlinov war letzte Spielzeit noch an Schalke ausgeliehen.

Bredlow - Ito, Anton, Mavropanos - Vagnoman, W. Endo, Silas, Ahamada, Führich - Churlinov, Tiago Tomas

Vor Beginn: Bei den Hausherren gibt es nach der Niederlage zum Saisonauftakt drei Wechsel: Müller, Kammerknecht, Meier und Schäffler kommen für Drljaca, Ehlers, Conteh und Kutschke.

S. Müller - Akoto, Knipping, Kammerknecht - R. Becker, Kade, J. Meier, Park, A. Arslan - Schäffler, Borkowski

Vor Beginn: Ausgetragen wird das Match am heutigen Freitag ab 18.00 Uhr. Als Spielort dient das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des DFB-Pokalduells zwischen Dynamo Dresden und dem VfB Stuttgart.

© getty Für Trainer Markus Anfang markiert das Pokalduell gegen Stuttgart das zweite Pflichtspiel seit seiner Anstellung bei Dynamo Dresden.

Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker - Offizielle Aufstellung

Dynamo Dresden: S. Müller - Akoto, Knipping, Kammerknecht - R. Becker, Kade, J. Meier, Park, A. Arslan - Schäffler, Borkowski

S. Müller - Akoto, Knipping, Kammerknecht - R. Becker, Kade, J. Meier, Park, A. Arslan - Schäffler, Borkowski VfB Stuttgart: Bredlow - Ito, Anton, Mavropanos - Vagnoman, W. Endo, Silas, Ahamada, Führich - Churlinov, Tiago Tomas

Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Die Partie zwischen Dynamo Dresden und dem VfB Stuttgart wird exklusiv vom Pay-TV-Unternehmen Sky übertragen. Um das Match im linearen Fernsehen zu verfolgen, benötigt Ihr das Sport-Paket zum Preis von 20 Euro pro Monat im Jahrestarif. Hier gibt's weitere Infos.

Zu sehen sein wird das Spiel auf den Kanälen Sky Sport 1 HD und Sky Sport 2 HD. Der Ausstrahlungsbeginn erfolgt jeweils gegen 17.30 Uhr.

Um die Begegnung im Livestream zu sehen, benötigt Ihr das Livesport-Abo der Plattform Wow (ehemals SkyTicket). Damit seht Ihr neben allen Spielen des DFB-Pokals sowie der Premier League unter anderen auch alle Sessions der Formel 1. Alle weiteren Infos zum Programm und dem Preis, erfahrt Ihr über den folgenden Link.

Fußball live auf Sky verfolgen! Jetzt WOW erwerben.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker - Die letzten Aufeinandertreffen