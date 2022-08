Das vorerst letzte Spiel der ersten Runde im DFB-Pokal steht an, Eintracht Frankfurt ist beim 1. FC Magdeburg zu Gast. Ihr möchtet keine Aktion verpassen? Dann ist unser Liveticker hier genau das Richtige für Euch.

Am heutigen Montag geht es für Eintracht Frankfurt los in die Saison 2022/23. Zum ersten Pflichtspiel sind die Hessen im DFB-Pokal beim 1. FC Magdeburg geladen. Wie das Duell der beiden Mannschaften ausgeht, könnt Ihr hier im Liveticker nachlesen.

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für Frankfurt wird es nach vier Siegen und einem Unentschieden in der Vorbereitung heute Zeit für den ersten kleineren Härtetest der Saison. Der FC Magdeburg, der bereits zwei Partien in der 2. Bundesliga absolviert hat (1 Sieg, 1 Niederlage), darf hier wohl nur mit Außenseiterchancen rechnen.

Vor Beginn: Ab 20.46 soll in der letzten Begegnung des Tages der Ball rollen, gespielt wird in der MDCC-Arena in Magdeburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Pokalspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Frankfurt.

© getty Mario Götze wird heute im DFB-Pokal sein erstes Pflichtspiel für Eintracht Frankfurt absolvieren.

DFB-Pokal 1. Runde, 1. FC Magdeburg vs. Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

Magdeburg: Reimann - El Hankouri, Bittroff, Sechelmann, Bell Bell - Müller, Krempicki, Conde - Atik, Ito, Kwarteng

Reimann - El Hankouri, Bittroff, Sechelmann, Bell Bell - Müller, Krempicki, Conde - Atik, Ito, Kwarteng Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Knauff, Rode, Sow, Kostic - Götze, Kamada, Alario

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal 1. Runde heute im TV und Livestream

Ihr möchtet die Partie live und in Farbe sehen? Glück gehabt, sie wird nämlich im Free-TV übertragen. Eine halbe Stunde vor den Anstoß, also um 20.15 Uhr, geht Das Erste mit Moderator Alexander Bommes, Experte Thomas Broich und Kommentator Florian Naß auf Sendung. Den kostenlosen Livestream des Ganzen findet Ihr in der Mediathek.

Darüber hinaus ist auch Sky, wie bei sämtlichen Pokalspielen, wieder dabei. Hier beginnen die Vorberichte um 20.30 Uhr, Wolff Fuss sitzt am Kommentatoren-Mikro. Auch Sky hat ein Livestream-Angebot, auf das Ihr via SkyGo oder WOW zugreifen könnt. Wie die TV-Übertragung sind die Streams allerdings ebenfalls kostenpflichtig.

DFB-Pokal 2022 - Die heutigen Spiele im Überblick