Der BVB tritt im DFB-Pokal zum Auftakt beim TSV 1860 München an. So wird sich dieses Duell in der 1. Runde live im TV und Livestream verfolgen lassen.

Die Saison 2022/23 im DFB-Pokal steht noch nicht in den Startlöchern, jedoch ist bereits klar, wie die Paarungen für die erste Runde aussehen. Ergeben hat die Auslosung zum Auftakt des kommenden Pokal-Wettbewerbs unter anderem, dass Borussia Dortmund es auswärts mit dem TSV 1860 München zu tun bekommt. Drittligist gegen Bundesligist.

Ausgetragen werden mit zwei Ausnahmen sämtliche Partien der ersten Runde schon Ende Juli beziehungsweise Anfang August. Grund dafür ist, dass die Pflichtspiel-Saison auch in Deutschland ein wenig früher startet, weil der Vereinsfußball später von der Weltmeisterschaft in Katar unterbrochen wird. Diese steigt zwischen dem 21. November und dem 18. Dezember.

Das Aufeinandertreffen des BVB mit 1860 ist unlängst zeitgenau angesetzt worden, es findet am 29. Juli ab 20.45 Uhr statt. Dabei handelt es sich um einen Freitag, Schauplatz ist das Grünwalder Stadion. Zuvor, ab 18 Uhr, wird der DFB-Pokal 2022/23 mit drei Parallelspielen eröffnet.

1860 München gegen BVB: Wie wird man sich das Spiel im Rahmen der 1. Runde im DFB-Pokal live im TV und Livestream anschauen können? Das steht bereits fest und teilt SPOX im Folgenden mit.

© getty Der BVB reist zum Auftakt im DFB-Pokal 2022/23 zu 1860 München.

Wer zeigt / überträgt TSV 1860 München vs. BVB in der 1. Runde des DFB-Pokals 2022 live im TV und Livestream?

Es gibt so einige Möglichkeiten, um von dem Duell zwischen 1860 und dem BVB am 29. Juli im DFB-Pokal nichts zu verpassen. Eine ist natürlich, selbst vor Ort im Stadion zu sein. Wem das nicht möglich ist, der hat dann mehr als eine Option, um zumindest im TV und Livestream alles live mitzuerleben.

Wer zeigt / überträgt TSV 1860 München vs. BVB in der 1. Runde des DFB-Pokals 2022 live im TV?

Übertragen wird die Begegnung sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV. In der ersten Pokalrunde werden insgesamt vier Spiele im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt - insgesamt 15 in der gesamten Saison -, eine davon ist 1860 gegen Dortmund. Einschalten muss man hierfür dann im ZDF. Programmstart ist um 20.15 Uhr, womit die Vorberichterstattung eine halbe Stunde lang dauert.

Abgesehen vom ZDF geht dann auch Sky live auf Sendung. Der Bezahlsender hält weiterhin die Rechte an der Übertragung sämtlicher Pokalspiele, ist somit also natürlich auch bei 1860 gegen den BVB in voller Länge mit von der Partie. Weitere Infos zur Übertragung gibt es hier noch nicht.

Wer zeigt / überträgt TSV 1860 München vs. BVB in der 1. Runde des DFB-Pokals 2022 im Livestream?

Sowohl das ZDF als auch Sky bieten ihren Zuschauern an, das TV-Programm auch per Livestream abzurufen. Im Falle des öffentlich-rechtlichen Senders geschieht das unkompliziert einfach über die eigene Website, der Livestream ist kostenlos. Bei Sky stehen die Plattformen Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung, um gegebenenfalls auch von unterwegs aus nichts zu verpassen.

Wer zeigt / überträgt TSV 1860 München vs. BVB in der 1. Runde des DFB-Pokals 2022 live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: DFB-Pokal

Runde: 1. Runde

1. Runde Datum: 29. Juli 2022

Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße (München)

Stadion an der Grünwalder Straße (München) Übertragung: Sky, ZDF

DFB-Pokal 2022: Alle Begegnungen in der 1. Runde

Team 1 Team 2 1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Nürnberg TSG Neustrelitz Karlsruher SC Dynamo Dresden VfB Stuttgart 1860 München Borussia Dortmund FC Viktoria 1899 Berlin VfL Bochum SV Straelen FC St. Pauli Jahn Regensburg 1. FC Köln VfB Lübeck Hansa Rostock SV Elversberg Bayer Leverkusen FC Einheit Wernigerode SC Paderborn FV Illertissen 1. FC Heidenheim SpVgg Bayreuth Hamburger SV Kickers Offenbach Fortuna Düsseldorf Carl Zeiss Jena VfL Wolfsburg Stuttgarter Kickers Greuther Fürth BSV SW Rehden SV Sandhausen Bremer SV FC Schalke 04 FV Engers Arminia Bielefeld TSV Schott Mainz Hannover 96 SV Rödinghausen TSG Hoffenheim 1. FC Kaiserslautern SC Freiburg SV Oberachern Borussia Mönchengladbach BW Lohne FC Augsburg Eintracht Braunschweig Hertha BSC SV Waldhof Mannheim Holstein Kiel Erzgebirge Aue FSV Mainz 05 Chemnitzer FC Union Berlin FC Ingolstadt SV Darmstadt 98 Energie Cottbus Werder Bremen 1. FC Magdeburg Eintracht Frankfurt Teutonia Ottensen RB Leipzig FC Viktoria Köln FC Bayern München

DFB-Pokal: Terminplan