Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund findet heute die Auslosung der 1. DFB-Pokalrunde der Saison 2022/23 statt. Die komplette Ziehung verfolgen wir für Euch hier im Liveticker.

Vor rund einer Woche wurde erst der neue DFB-Pokalsieger gekrönt. Nun geht mit der heutigen Ziehung der 1. Runde der Blick schon auf die kommende Saison. Hier im Liveticker erfahrt Ihr die Begegnungen der 1. Runde.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

DFB-Pokal: Auslosung der 1. Runde der Saison 2022/23 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Insgesamt 64 Teams befinden sich am heutigen Abend in den Lostöpfen der 1. Pokalrunde. 32 Begegnungen ziehen die Losfeen Bernd Neuendorf und Kevin Großkreutz somit heute Abend. Die 18 Teams aus der 1. und 2. Liga sind dabei gesetzt. Dazu kommen die vier besten Teams aus der 3. Liga und 24 weitere Mannschaften aus den unteren Ligen. Wer spielt in der 1. Runde gegen den FC Bayern München und mit wem duelliert sich der amtierende DFB-Pokalsieger RB Leipzig?

Vor Beginn: Die Ziehung beginnt am heutigen Abend um 19.15 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der DFB-Pokal-Auslosung der 1. Runde der Saison 2022/23.

DFB-Pokal: Auslosung der 1. Runde der Saison 2022/23 heute live im TV und Livestream

Die ARD zeigt die DFB-Pokal-Auslosung der 1. Runde der Saison 2022/23 heute live im Free-TV und im Livestream. Im Ersten seht Ihr die Ziehung live und in voller Länge ab 19.15 Uhr. Für den öffentlich-rechtlichen Sender führt Euch Stephanie Müller-Spirra durch die Sendung.

Im kostenlosen Livestream könnt Ihr die Auslosung heute ebenfalls verfolgen. Den Livestream findet Ihr auf Sportschau.de und in der ARD-Mediathek.

DFB-Pokal: Auslosung der 1. Runde der Saison 2022/23 heute im Liveticker - Alle Teilnehmer im Überblick