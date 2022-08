Viktoria Köln vs. FC Bayern München, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im DFB-Pokal steht heute das letzte Spiel der ersten Runde an, der FC Bayern München spielt bei Viktoria Köln. Wir geben Euch die wichtigsten Infos zur Partie und der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Es kommt nicht alle Tage vor, dass Viktoria Köln ein Spiel gegen den deutschen Rekordmeister hat - aufgrund der zu erwartenden großen Anzahl von Fans wird der Verein seine Gäste aus München nicht wie gewohnt im Sportpark Höhenberg, sondern im Rhein-Energie-Stadion empfangen. Ab 20.46 Uhr wird dort gekickt.

Alle Möglichkeiten, das Duell im DFB-Pokal heute live im TV oder Livestream zu sehen, zeigen wir Euch hier bei SPOX.

Viktoria Köln vs. FC Bayern München, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Lediglich 15 Spiele werden in dieser Saison im Free-TV gezeigt - und die Begegnung zwischen Viktoria Köln und dem FC Bayern ist eine davon! Nachdem gestern das ZDF dran war, berichtet heute die ARD aus Köln. Dazu bietet der Sender auch einen Livestream an, den Ihr auf sportschau.de findet. Los geht's um 20.15 Uhr, zum Team zählen am heutigen Abend Moderatorin Esther Sedlaczek, Experte Bastian Schweinsteiger und Kommentator Tom Bartels.

Die Übertragungsrechte an sämtlichen Pokalspielen hält in diesem Jahr Sky. Heute werdet Ihr auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport UHD fündig, die Vorberichte starten hier um 20.15 Uhr - das Spektakel kommentieren wird Wolff Fuss. Die Livestreams des Pay-TV-Senders sind ebenfalls kostenpflichtig, empfangen könnt Ihr sie via SkyGO oder WOW (ehemals SkyTicket)

Ihr habt bereits DAZN oder habt darüber nachgedacht, Euch ein Abo zuzulegen? Alle Highlights zum DFB-Pokal gibt es hier schon ab Mitternacht.

© getty Der FC Bayern trifft in der 1. Runde des DFB-Pokals auf Viktoria Köln.

Viktoria Köln vs. FC Bayern München, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

Wenn es im DFB-Pokal zur Sache geht, sind wir natürlich mit einem Liveticker dabei. Bei uns bekommt Ihr immer Updates zum Spielverlauf, sodass Euch kein Tor und keine Karte entgehen.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Viktoria Köln vs. FC Bayern München.

DFB-Pokal, 1. Runde: Voraussichtliche Aufstellungen von Viktoria Köln und dem FC Bayern München

Viktoria Köln: Voll - Koronkiewicz, L. Dietz, Greger, N. May - Fritz, Sontheimer, Risse, Lankford, Handle - R. Meißner

Voll - Koronkiewicz, L. Dietz, Greger, N. May - Fritz, Sontheimer, Risse, Lankford, Handle - R. Meißner FC Bayern: Neuer - Mazraoui, de Ligt, Hernandez, Stanisic - Kimmich, Gravenberch, T. Müller, Sané, Coman - Tel

© getty Der FC Bayern ließ am vergangenen Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach Punkte liegen.

DFB-Pokal, 1. Runde: Viktoria Köln vs. FC Bayern München - Die Infos im Überblick

Event: DFB-Pokal, 1. Runde

DFB-Pokal, 1. Runde Partie: Viktoria Köln vs. FC Bayern München

Viktoria Köln vs. FC Bayern München Datum: 31.08.2022

31.08.2022 Anstoß: 20.46 Uhr

20.46 Uhr Austragungsort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Rhein-Energie-Stadion, Köln Übertragung im TV: Sky, ARD

Übertragung im Livestream: Sky Go, WOW, sportschau.de

Übertragung im Liveticker: SPOX

