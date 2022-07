Erzgebirge Aue vs. Mainz 05, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FSV Mainz 05 trifft in der 1. Runde des DFB-Pokals heute auf den Drittligisten Erzgebirge Aue. Die wichtigsten Infos zur Partie und alle Optionen, das Duell im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen, bekommt Ihr hier.

Ab geht es in die neue Saison, das erste Pflichtspiel von Mainz 05 steigt in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Erzgebirge Aue. Angestoßen wird die Partie im Erzgebirgsstadion am heutigen Sonntag um 18 Uhr.

Aber wie könnt Ihr das Duell heute im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Und wie sehen die Aufstellungen voraussichtlich aus? Die Antworten liefert SPOX.

Erzgebirge Aue vs. Mainz 05, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Möchtet Ihr die Begegnung zwischen Aue und Mainz heute live und in Farbe sehen, müsst Ihr bei Sky vorbeischauen. Der Pay-TV-Sender zeigt in dieser Saison sämtliche Spiele des Pokals und viele davon exklusiv in voller Länge - so auch dieses Duell. Los geht es bei Sky heute bereits 30 Minuten vor dem Anpfiff, also ab 17.30 Uhr. Übertragen wird das Ganze auf dem Kanal Sky Sport 4 HD. Am Mikrofon sitzt Stefan Hempel.

Besitzt Ihr bereits ein Abonnement des Sportpakets, könnt Ihr das Spiel darüber hinaus mehrkostenfrei via SkyGo streamen. Eine weitere Option ist die neue Plattform WOW, die ehemals als SkyTicket bekannt war - auch diese ist kostenpflichtig.

Ihr möchtet eine Zusammenfassung der Begegnung sehen? Auf DAZN stehen die Highlights aller Partien jeweils ab Mitternacht zur Verfügung. Hier geht's lang.

Erzgebirge Aue vs. Mainz 05, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

Keine Sorge, falls Ihr kein Sky-Abo Euer Eigen nennt, bleibt Ihr natürlich nicht auf dem Trockenen sitzen. Wir tickern alle Spiele des DFB-Pokals mit!

Hier geht es zum Liveticker der Partie Erzgebirge Aue vs. Mainz 05

DFB-Pokal, 1. Runde: Voraussichtliche Aufstellungen von Erzgebirge Aue und Mainz 05

Erzgebirge Aue: Klewin - Barylla, Sorge, Burger, Rosenlöcher - U. Taffertshofer - Danhof, Nazarov, Schikora, Stefaniak - Huth

Mainz 05: Zentner - Bell, Hack, Leitsch - Widmer, Kohr, Aaron - Stach, Fulgini - Onisiwo, Burkardt

