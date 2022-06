DFB-Pokal 2022, Übertragung: Spiele live im TV und Livestream, Highlights, Zusammenfassungen

Wie in jedem Jahr wird die neue Saison im deutschen Profifußball mit dem DFB-Pokal eröffnet. Wir haben alle Infos zur Übertragung für Euch, Ihr erfahrt, wie Ihr die jeweiligen Spiele live im TV und Livestream schauen könnt und wer Highlights und Zusammenfassungen bereithält.

In jeder Saison wieder wird die erste Runde im DFB-Pokal mit Spannung erwartet, gilt sie doch als erster Gradmesser für die Frühform der Clubs im Profifußball. Auch der weitere Verlauf des Wettbewerbs hielt in der Vergangenheit einige unvergessliche Momente bereit. Noch lange in Erinnerung bleiben wird beispielsweise das sensationelle Ausscheiden des FC Bayern bei Holstein Kiel in der zweiten Runde des Wettbewerbs 2020/21.

Grund genug also für jeden Zuschauer und jede Zuschauerin zu wissen, wie grandiose Pokalabende entweder live oder im Nachhinein verfolgt werden können. Wir von SPOX haben alle Informationen.

DFB-Pokal 2022, Übertragung: Spiele live im TV und Livestream

Es ist für Fußballfans in Deutschland auf vielfältige Art und Weise möglich, die Spiele von der ersten Runde bis zum Finale live zu verfolgen. Es gibt dabei sowohl Optionen im Free- als auch im Pay-TV, zusätzlich bieten sich verschiedene Streamingangebote.

DFB-Pokal 2022, Übertragung: Spiele live im TV

Im Vergleich zur Saison 2021/22 haben sich die Verhältnisse im Bereich der TV-Rechte noch einmal geändert. Waren in der vergangenen Spielzeit noch ARD, Sport1 und Sky für die Übertragung zuständig, ersetzt das ZDF in der kommenden Runde Sport1 als mitverantwortlicher Sender. Das zweite deutsche Fernsehen kehrt damit nach zehn Jahren auf die DFB-Pokal-Bühne zurück. ARD und Sky bleiben jedoch auch weiterhin am Hebel.

Während das Programm von ARD und ZDF frei empfangbar ist, ist für Sky selbstverständlich ein kostenpflichtiges Abo erforderlich. Jedoch werden ab der kommenden Saison zwei weitere Partien im Free-TV übertragen.

DFB-Pokal 2022, Übertragung: Spiele live im Stream

Alle der oben genannten Sender bieten zusätzlich einen Livestream an. ARD und ZDF nutzen dafür ihre eigene Mediathek, das Streamen des Live-Programms ist dabei ebenso wie der Empfang der TV-Sender kostenfrei.

Bei Sky wiederum bieten sich zwei verschiedene Optionen. Kunden, die über ein Sky-Abo verfügen, können alle Inhalte parallel zum TV-Auftritt über die SkyGo-App verfolgen. Eine weitere Möglichkeit bietet WOW (ehemals SkyTicket), das auch monatlich abgeschlossen werden kann.

DFB-Pokal 2022, Übertragung: Spiele in Highlights und Zusammenfassungen

Neben den verantwortlichen Sendern für die Liveübertragung im TV und Stream haben sich zwei weitere Plattformen die Rechte an den Highlights und Zusammenfassungen gesichert. Ab Mitternacht nach dem Pokalabend werden die ersten Highlights aller absolvierten Spiele bei DAZN zu sehen sein. Der Free-TV-Sender Sport1 darf sich nach Verlust der Liverechte wenigstens über die Zusammenfassungen ab dem folgenden Tag freuen.

Gerade DAZN ist für Sportfanatiker ein Muss und bietet ein weitgefächertes Programm. Neben den Highlights des DFB-Pokals zeigt der Anbieter weiteren Spitzenfußball (Bundesliga, Champions League) live, US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Radsport und vieles mehr.

Ein Abo der Streaming-Plattform DAZN bekommt Ihr für 29,99 Euro im Monat oder alternativ für 274,99 Euro im Jahrespaket.

DFB-Pokal 2022, Übertragung: Spiele live im TV und Livestream, Highlights, Zusammenfassungen - Die erste Pokalrunde im Überblick