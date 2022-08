Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt misst sich in der 1. Runde des DFB-Pokals am heutigen Abend mit dem 1. FC Magdeburg. Hier liefern wir Euch alle Informationen zu der Übertragung des Duells und erklären Euch wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt startet heute in die neue Saison! Mit dem Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg wartet auf das Team von Oliver Glasner eine schwere Aufgabe. Welche Mannschaft zieht heute in die 2. Runde des DFB-Pokals ein?

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Montagabend, den 01. August, ist Eintracht Frankfurt in der 1. Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Magdeburg zu Gast. Die Partie startet heute um 20.46 Uhr. Als Austragungsort des Pokalspiels dient heute die MDCC-Arena in Magdeburg, der Heimspielstätte des 1. FCM.

Das Auftaktprogramm von Eintracht Frankfurt in der neuen Saison ist richtig knackig! Am heutigen Montagabend muss die SGE erst in Magdeburg antreten, ehe das erste Bundesligaspiel am kommenden Freitag gegen den FC Bayern München auf dem Programm steht. Der Champions-League-Teilnehmer hat sich mit Mario Götze oder Lucas Alario jedoch hochkarätig verstärkt. Schießen sie die Frankfurter heute in die nächste Pokalrunde?

Der 1. FC Magdeburg hat im Vergleich zu Eintracht Frankfurt in der Liga schon zwei Spiele absolviert. Der Aufsteiger verlor am ersten Spieltag knapp gegen Fortuna Düsseldorf, gegen den Karlsruher SC holte das Team von Christian Titz dagegen die ersten drei Punkte. Die zwei schon absolvierten Pflichtspiele könnten ein Vorteil für Magdeburg bedeuten, ein spannendes Spiel ist heute in jedem Fall zu erwarten.

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Das Pokalduell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Frankfurt seht Ihr heute live und in voller Länge im Free-TV in der ARD und im Pay-TV auf Sky. Sky besitzt die Rechte aller DFB-Pokalspiele in dieser Saison, ausgewählte Spiele seht Ihr zudem in der ARD.

Es bietet sich Euch zudem die Option die Begegnung heute in diversen Livestreams zu verfolgen.

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV zeigt die ARD die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Frankfurt heute ab 20.15 Uhr live und in voller Länge. Als Kommentator fungiert am heutigen Abend Florian Naß.

Auf Sky seht Ihr das Pokalspiel heute ab 20.40 Uhr live und vollumfänglich im Pay-TV auf Sky Sport 2 (HD). Für Sky ist heute Wolff Fuss als Kommentator im Einsatz. Die Partie könnt Ihr auf dem Pay-TV-Sender ebenfalls auf Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix sehen.

© getty Kommt Mario Götze heute zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz für Eintracht Frankfurt?

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

In der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de könnt Ihr die Übertragung des öffentlich-rechtlichen Senders heute im Livestream erleben. Der Livestream der ARD ist kostenlos.

Als Sky-Kunden seht Ihr mit der Sky Go-App Euer gesamtes Programm im Livestream. Dort könnt Ihr also auch das Pokalduell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Frankfurt im Livestream sehen. Alternativ könnt Ihr bei dem Pay-TV-Sender das Angebot von WOW erwerben und so die Partie heute im Livestream verfolgen.

Auf DAZN seht Ihr heute die Zusammenfassung der DFB-Pokalbegegnung. Auf DAZN könnt Ihr in dieser Saison nämlich sämtliche Pokalspiele in der Zusammenfassung erleben. Hier findet Ihr das Angebot von DAZN.

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

Das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Frankfurt könnt Ihr heute auch in unserem Liveticker von SPOX verfolgen. Bei uns verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Feld. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

