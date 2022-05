Am Samstag tragen der SC Freiburg und RB Leipzig das Finale im DFB-Pokal aus. Wie viel kostet ein Ticket, um im Berliner Olympiastadion live mit dabei zu sein? SPOX klärt darüber auf.

Zwei Vereine sind noch übrig, zwei Vereine dürfen noch hoffen. Der SC Freiburg und RB Leipzig sind im DFB-Pokal bis in das Finale vorgedrungen. Die Breisgauer haben auf dem Weg nach Berlin die Würzburger Kickers (1:0), den VfL Osnabrück (2:2 n. V., 3:2 i. E.), die TSG Hoffenheim (4:1), den VfL Bochum (1:2 n. V.) und den Hamburger SV (3:1) eliminiert, während die Sachsen gegen den SV Sandhausen (4:0), den SV Babelsberg 03 (1:0), Hansa Rostock (2:0), Hannover 96 (4:0) und Union Berlin (2:1) die Oberhand behielten.

Wer entscheidet nun das Endspiel für sich? Stattfinden wird es am Samstag, den 21. Mai, Anstoß im Olympiastadion ist um 20 Uhr. Um kurz vor 22 Uhr dürfte der Triumphator also feststehen, sofern es nach 90 Minuten nicht unentschieden steht und keine Verlängerung vonnöten ist.

Erfreulich: Erstmals seit 2019 wird das Finale im DFB-Pokal wieder vor maximal vollen Rängen ausgetragen. Wegen der Coronavirus-Pandemie durften 2020 und 2021 jeweils überhaupt keine Zuschauer vor Ort dabei sein, abgesehen von der Anwesenheit von Funktionären und Teammitgliedern blieben die Tribünen in Berlin sowohl bei Bayern München gegen Bayer Leverkusen als auch bei Borussia Dortmund gegen Leipzig leer. Nun also die Rückkehr zur Normalität, da sich die Corona-Situation entspannt hat.

Wie sah oder sieht es eigentlich mit den Eintrittskarten zum Aufeinandertreffen zwischen Freiburg und Leipzig aus? Wie viel kostet ein Ticket für das Finale? SPOX fasst zusammen.

© getty In Berlin steigt traditionell das Finale im DFB-Pokal.

DFB Pokal: Wie viel kostet ein Ticket für das Finale 2022?

Von den etwas mehr als 70.000 Eintrittskarten gehen insgesamt 52.656 an die beiden Final-Teilnehmer. Je 26.328 Fans beider Klubs werden die Tribünen hinter den Toren im Olympiastadion füllen - die Freiburger in der Ostkurve, die Leipziger auf der Seite des Marathontors. Während die Vereine diese Karten an ihre Anhänger vergeben, werden die übrigen Tickets vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) verkauft.

Allerdings: Man musste sich dafür online bis zum 6. April bewerben, folglich erhielten die Antragssteller eine Benachrichtigung, ob sie eine Eintrittskarte erhalten oder nicht. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das nämlich ausgelost - ebenso wie bei den Vereinen.

Angeboten hat der DFB Karten für 90 bis 150 Euro, je nach Sitzplatz. Drei Kategorien standen zur Verfügung. Pro Bestellung durften maximal vier Tickets angefragt werden, ebenso bei RB, beim SC dagegen bloß zwei. Diese Vergabephasen sind allesamt verstrichen, beim DFB kann man nur noch sehr wenige VIP-Tickets erwerben. Kostenpunkt: rund 1000 Euro. Hier geht's zur Website.

Wer noch an normale Tickets kommen möchte, dem bleiben nur noch Zwischenhändler-Plattformen oder muss sein Glück vor dem Stadion versuchen, falls dort privat und überteuert noch Karten verkauft werden. Der DFB warnt aber "vor dem Erwerb von Eintrittskarten bei nicht-autorisierten Tickethändlern" - ebenso wie Freiburg eindringlich auf seiner Website.

DFB Pokal: Wie viel kostet ein Ticket für das Finale 2022? - Das Endspiel am 21. Mai

Begegnung: SC Freiburg - RB Leipzig

SC Freiburg - RB Leipzig Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Runde: Finale

Finale Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin Datum: 21. Mai 2022

21. Mai 2022 Anstoß: 20.00 Uhr

20.00 Uhr TV: ARD, Sky

Livestream: ARD, Sky

Liveticker: SPOX

