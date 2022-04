Heute findet das DFB-Pokal Halbfinale zwischen RB Leipzig und Union Berlin statt. Beide wollen am 21. Mai im Finale stehen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Halbfinale des DFB-Pokals heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

RB Leipzig vs. Union Berlin, DFB-Pokal Übertragung: Halbfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Viertelfinale des DFB-Pokals stand RB Leipzig dem gegen Zweitligisten Hannover 96 gegenüber. An dessen Ende zogen die Sachsen dank einem souveränen 4:0-Sieg ins Halbfinale des Wettbewerbs ein. Christopher Nkunku erzielte ein Doppelpack und stach, wie schon so oft in dieser Saison, auf dem Spielfeld heraus.

Union Berlin spielte ebenfalls gegen einen Zweitligisten im Viertelfinale. Der FC St. Pauli war zu Gast an der Alten Försterei. Am Ende war es ein knapper 2:1-Sieg für die Berliner. Zunächst gerat man gegen die Hamburger in Rückstand, doch die Tore von Becker und Voglsammer entschieden die Partie zu Gunsten Unions.

Nun wollen beide Mannschaften den letzten Schritt Richtung Pokalfinale gehen.

© getty Leipzigs Verteidiger Mohamed Simakan mit den Augen auf den Ball.

RB Leipzig vs. Union Berlin, DFB-Pokal Übertragung: Halbfinale heute live im TV und Livestream

Als Sky-Kunden gibt es für Euch gleich zwei Möglichkeiten, die heutige Partie zwischen RB Leipzig und Union Berlin im Livestream zu verfolgen. Zum einen geht das über die Sky Go-App, mit der Ihr als Sky-Kunden Euer gesamtes Programm bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone streamen könnt.

Eine weitere Möglichkeit bietet die Plattform Sky Ticket. Zum Preis von nur 29,99€ pro Monat oder 19,99€ pro Monat im Jahresabo könnt Ihr Euch derzeit den Zugriff auf alle Sky zur Verfügung stehenden Sportinhalte sichern. Dazu gehören unter anderem alle Samstagsspiele der 1. Bundesliga, alle Begegnungen der englischen Premier League sowie jegliche Sessions der laufenden Formel 1-Saison.

Die Übertragung auf Sky Sport 1 (HD) beginnt ab 20.15 Uhr. Kommentator der Partie ist Wolff Fuss.

Wer kein Sky-Abo hat, kann das Halbfinale des DFB-Pokals auch im Free-TV schauen. Das Erste überträgt ebenfalls das Match zwischen Leipzig und Union. Die Übertragung beginnt ebenfalls um 20.15 Uhr mit Moderator Alexander Bommes.

DFB-Pokal, Übertragung: Halbfinale heute live im Liveticker

Ihr habt keine Zeit das Spiel live im TV zu verfolgen? Dann schaut gerne im Liveticker von SPOX vorbei. Dort könnt Ihr auch das DFB-Pokal Halbfinale zwischen RB Leipzig und Union Berlin verfolgen.

RB Leipzig vs. Union Berlin: DFB-Pokal Halbfinale- Voraussichtliche Aufstellungen