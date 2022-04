Das Halbfinale im DFB-Pokal steht kurz bevor. SPOX liefert Euch die wichtigsten Informationen zur Übertragung der beiden Partien und erklärt Euch zudem, wie sich die Spiele live im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen lassen.

Während es in der Bundesliga Wochenende für Wochenende weitergeht, müssen vier Mannschaften zusätzlich auch noch im DFB-Pokal ran. Denn in der nächsten Woche findet das Halbfinale statt.

Im Vergleich zu den Jahren davor bildet ein eher ungewöhnliches Quartett die Runde der letzten Vier. Der FC Bayern München und auch Titelverteidiger Borussia Dortmund sind nämlich beide nicht mehr im Rennen. Mit dem SC Freiburg, RB Leipzig und Union Berlin sind drei Erstligisten noch dabei. Der Hamburger SV ist der einzige Zweitligist, der ebenfalls im Halbfinale steht.

Das erste Halbfinalspiel findet am Dienstag, den 19. April, statt: Der HSV empfängt den SC Freiburg um 20.45 Uhr im Volksparkstadion. RB Leipzig und Union Berlin duellieren sich dann am Tag darauf (am 20. April) - ebenfalls um 20.45 Uhr - in der Leipziger Red Bull Arena.

Die beiden Sieger stehen sich dann am 21. Mai im Berliner Olympiastadion im Kampf um den DFB-Pokal gegenüber.

DFB-Pokal: Das Halbfinale im Überblick

Datum Anpfiff Mannschaft 1 Mannschaft 2 Dienstag, 19. April 20.45 Uhr Hamburger SV SC Freiburg Mittwoch, 20. April 20.45 Uhr RB Leipzig Union Berlin

DFB-Pokal, Halbfinale live im Free-TV? So seht Ihr die Spiele im TV und kostenlosen Livestream

Was in den vergangenen Runden nicht der Fall war, tritt im Halbfinale ein: Alle Spiele des Halbfinals werden im Free-TV übertragen. Die ARD überträgt am Dienstag die Partie HSV vs. Freiburg und am Mittwoch Leipzig vs. Union Berlin im frei empfangbaren Fernsehen. An beiden Spieltagen bietet der öffentlich-rechtliche Sender eine halbstündige Vorberichterstattung an. Für HSV vs. Freiburg wird dafür Jessy Wellmer als Moderatorin eingesetzt. Am Mittwoch kommt schließlich folgendes Trio zum Einsatz:

Moderator: Alexander Bommes

Kommentator: Eik Galley

Experte: Bastian Schweinsteiger

Was die ARD im Free-TV überträgt, bietet sie auch im Livestream an. Die Livestreams zu den Halbfinalspielen sind in der nächsten Woche bei sportschau.de auffindbar und zudem auch kostenlos.

Der DFB-Pokal wird jedoch nicht nur im Free-TV gezeigt, auch der Pay-TV-Sender Sky besitzt Übertragungsrechte am Semifinale. Das erste K.o-Spiel, das der HSV und der SC Freiburg bestreiten, ist am Dienstag bei Sky Sport 1 (HD) zu sehen. Derselbe Sender ist dann einen Tag später auch für Leipzig gegen Union Berlin reserviert.

Wie die ARD bietet auch Sky zu den Begegnungen Livestreams an. Diese sind hingegen nicht kostenlos, sondern entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket freischaltbar.

Leipzig gegen Union Berlin wird außerdem auch von ServusTV Österreich im Free-TV und im Livestream gezeigt. Wie Ihr auch aus Deutschland auf ServusTV Österreich zugreifen könnt, erfahrt Ihr hier.

DFB-Pokal: Das Halbfinale im Liveticker bei SPOX

Wer dennoch keine Möglichkeit hat, die Spiele in der ARD oder bei Sky zu schauen, bekommt dank SPOX eine weitere Alternative geboten. Wir tickern nämlich beide Partien live und ausführlich mit. So erfahrt Ihr, wer sich die Finaltickets sichert.

