Im Viertelfinale des DFB-Pokals kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Bochum und dem SC Freiburg. Alle Informationen zu der Übertragung des Spiels und wo Ihr dieses heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Mittwoch, den 02. März, ist der SC Freiburg im Viertelfinale des DFB-Pokals beim VfL Bochum zu Gast. Angestoßen wird die Pokalpartie heute um 20.45 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum.

Mit schwankenden Leistungen ist der heutige Gast aus Freiburg in das Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. In den beiden ersten Pokalrunden konnte das Team von Christian Streich nur sehr selten überzeugen: Knapp aber nicht unverdient siegte der SC Freiburg in der ersten Pokalrunde gegen die Würzburger Kickers mit 1:0. Äußerst knapp war es dagegen beim 3:2-Erfolg gegen den VfL Osnabrück. Erst in der 120. Spielminute konnte der SC Freiburg die Weichen auf Sieg stellen. Gegen Ligakonkurrent TSG Hoffenheim siegte Freiburg im Achtelfinale dann aber deutlich mit 4:1. Mit dem fünften Platz in der Ligatabelle ist der heutige Gast zwar etwas höher als der VfL Bochum angesiedelt, eine Partie auf Augenhöhe ist heute dennoch zu erwarten.

Der VfL Bochum spielt nämlich eine starke Saison, vor allem in den letzten Wochen. Am vergangen Wochenende musste sich der VfL RB Leipzig geschlagen geben, zeigte gegen den Spitzenklub aber erneut einen engagierten und beherzten Auftritt, der Punkte verdient gehabt hätte. Auch gegen die Großen in der Liga kann es der Aufsteiger aus Bochum, spätestens seit dem 4:2-Erfolg gegen den FC Bayern München vor wenigen Wochen. Dass das heutige Duell eines auf Augenhöhe ist, zeigt auch das Ergebnis aus dem Hinrundenspiel in der Liga: Der VfL Bochum bezwang den SC Freiburg mit 2:1.

VfL Bochum vs. SC Freiburg, Übertragung: Viertelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Viertelfinale im DFB-Pokal

Viertelfinale im DFB-Pokal Spiel: VfL Bochum vs. SC Freiburg

VfL Bochum vs. SC Freiburg Datum: 02. März

02. März Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Vonovia-Ruhrstadion in Bochum

Vonovia-Ruhrstadion in Bochum Übertragung im TV: Sky, ARD

Übertragung im Livestream: Sky, ARD, OneFootball

Liveticker: SPOX

VfL Bochum vs. SC Freiburg, Übertragung: Viertelfinale im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Sky und die ARD zeigen das heutige Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem SC Freiburg live und in voller Länge im TV. Zudem bieten sich Euch einige Optionen, die Pokalpartie im Livestream zu verfolgen.

VfL Bochum vs. SC Freiburg, Übertragung: Viertelfinale im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Sky zeigt die Partie am heutigen Abend auf Sky Sport 4 ab 20.30 Uhr live. Als Kommentator ist heute Marcus Lindemann für Sky im Einsatz.

Die ARD beginnt seine Übertragung am heutigen Abend schon um 20.15 Uhr. Florian Naß ist im Ersten heute als Kommentator zu hören.

Für Frieden und gegen Krieg: Der Sport steht zusammen! © getty 1/31 Die Welt ist entsetzt vom gewaltsamen Überfall der Ukraine durch Wladimir Putins russische Streitkräfte. Die Sportwelt bekundet ihre Solidarität mit den Opfern der Aggression - so wie hier der FC Augsburg mit einem eigens gestalteten Warmup-Shirt. © getty 2/31 Augsburgs Niklas Dorsch. © getty 3/31 Dorsch und seine FCA-Kollegen halten gemeinsam mit den Spielern von Borussia Dortmund und dem Team von Schiedsrichter Deniz Aytekin ihre Friedensbotschaft in die Kameras. © imago images 4/31 Schon weit vor dem League-Cup-Endspiel zwischen Liverpool und Chelsea gab es im Stadion Solidarität mit der Ukraine: "Der Fußball steht zusammen!" © getty 5/31 Und so sah das Stunden später im gefüllten Wembley Stadium dann aus. © getty 6/31 "You'll never walk alone" - Liverpools Hymne auf den Nationalfarben der Ukraine könnte nicht besser passen in diesen Zeiten. © imago images 7/31 Auch in London: West Ham United bekundet Solidaität mit seinem Starspieler Andriy Yarmolenko und dessen Landsleuten. © imago images 8/31 In der Rivalität getrennt, in der Solidarität mit der Ukraine vereint: Tolle Geste vor dem Derby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen. © imago images 9/31 Die Fans von Club Brugge stehen an der Seite der Ukraine und ihrem ukrainischen Spieler Edouard Sobol. © imago images 10/31 Auch in Schottland hat man die Ukraine nicht vergessen: Die Einlaufskids des Duells Hibernian - Celtic liefen ein mit der Fahne der Ukraine. © imago images 11/31 In Frankfurt vor der Bundesliga-Spiel gegen Bayern München: Hören Sie auf, Putin! © imago images 12/31 Der gigantische Videowürfel in der Frankfurter Arena spricht die unmissverständliche Botschaft in riesigen Lettern! © imago images 13/31 Vor dem Goodison Park, der Heimstatt des FC Everton, in Liverpool. © getty 14/31 Die Spieler von Manchester City liefen im Goodison Park dann so auf. © getty 15/31 Gastgeber FC Everton hatte sich mit ukrainischen Landesflaggen eingedeckt. © getty 16/31 Fans in ukrainischen Nationaltrikots vor der Partie zwischen Manchester United und dem FC Watford. © imago images 17/31 Schweigeminute in der Verbandsliga Württemberg vor der Partie zwischen TSV Heimerdingen und SKV Rutesheim. © getty 18/31 Die Schalker Spieler liefen bei der Partie in Karlsruhe ohne Ex-Trikotsponsor Gazprom auf. © getty 19/31 Ein Schalke-Fan in Karlsruhe mit Friedensbotschaft. © getty 20/31 Noch mal Schalke-Fans: Mit Gewebeband haben diese Anhänger des Traditionsvereins das Gazprom-Logo kurzerhand überklebt. © getty 21/31 Ein Rostocker Fan am Rande des Zweitligaspiels zwischen Hansa und Nürnberg. © getty 22/31 Ein Leverkusen-Fan zeigt seine Solidarität mit der Ukraine. © getty 23/31 "Krieg ist dumm" war am Freitag in Sinsheim zu lesen. Es könnten da noch viele andere Attribute stehen: 'unmenschlich' etwa oder 'falsch'! © getty 24/31 Schweigeminute in Fürth: Die Spieler des Gastgebers und die Kölner Gäste halten gemeinsam das Transparent für Frieden. © getty 25/31 In Berlin vor der Partie zwischen Union und dem FSV Mainz 05 ist die Friedenstaube das Symbol der Stunde. © getty 26/31 Klare Botschaft auch in Freiburg. © getty 27/31 Die Heimstatt von Atletico Madrid, das Wanda Metropolitano, empfängt mit einer ganz klaren Message: Schluss mit Krieg! © getty 28/31 In Edinburgh zeigt die Rugby-Welt Russland die Rote Karte und drückt ihre Solidarität mit der Ukraine aus. © getty 29/31 Die Anzeigentafel im Stadion von Crystal Palace in London vor dem Premier-League-Spiel gegen Burnley. © getty 30/31 Im Stadion von Tottenham Hotspur machen die Banden Werbung für Frieden, für Liebe, für die Ukraine ... © getty 31/31 Im fernen Australien zeigt Beka Mikeltadze von den Newcastle Jets seine Anteilnahme.

VfL Bochum vs. SC Freiburg, Übertragung: Viertelfinale im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Im Livestream könnt Ihr die Begegnung zwischen dem VfL Bochum und dem SC Freiburg mit der Sky Go-App oder dem Sky Ticket sehen, welches Ihr bei dem Pay-TV-Sender kostenpflichtig buchen könnt.

Alle Pokalspiele live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Die ARD bietet einen kostenlosen Livestream des Spiels an, welchen Ihr auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek findet.

Einen Livestream der Partie bietet auch OneFootball an. Bei OneFootball seht Ihr die Übertragung von Sky. Ihr könnt dort die Begegnung jedoch als Einzelstream erwerben, ohne ein Abonnement abschließen zu müssen.

VfL Bochum vs. SC Freiburg, Übertragung: Viertelfinale im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Asano, Pantovic, Rexhbecaj, Holtmann - Polter

Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Asano, Pantovic, Rexhbecaj, Holtmann - Polter SC Freiburg: Flekken - Kübler, Lienhart, N. Schlotterbeck, Günter - M. Eggestein, Höfler - Sallai, Jeong, Grifo - Höler

VfL Bochum vs. SC Freiburg, Übertragung: Viertelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ihr könnt die Begegnung zwischen dem VfL Bochum und dem SC Freiburg heute nicht live im TV oder Livestream sehen? Dann könnt Ihr Euch auf SPOX verlassen. SPOX verfolgt für Euch die Partie im ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr nichts von der Action auf dem Platz verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

DFB-Pokal: Die Gewinner der letzten Jahre