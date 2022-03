DFB-Pokal, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der zweite Tag der Viertelfinal-Spiele im DFB-Pokal steht an. In den heutigen drei Partien stehen drei Tickets für das Halbfinale auf dem Spiel. Wer gegen wen antritt und wie Ihr die Partien live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Runde der letzten Acht im DFB-Pokal wurde gestern mit der Partie zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem FC St. Pauli eröffnet. Dabei sicherten sich die Berliner mit einem 2:1-Sieg das erste Halbfinalticket. Drei weitere können am heutigen Mittwoch, den 2. März, abgegriffen werden, die übrigen drei Pokalspiele stehen nämlich an.

DFB-Pokal, Viertelfinale heute live: Wer spielt gegen wen?

Um 18.30 Uhr finden zwei Spiele statt: Der Hamburger SV empfängt in einem Duell der Zweitligisten den Karlsruher SC. Außerdem ist RB Leipzig zu Gast bei Hannover 96. Das vierte und letzte Viertelfinalspiel steigt dann um 20.45 Uhr, wenn sich die Bundesligisten VfL Bochum und SC Freiburg gegenüberstehen.

© getty RB Leipzig hat gute Chancen, den ersten Titel der Vereinsgeschichte zu holen.

DFB-Pokal, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Die Partien heute werden allesamt im TV oder im Livestream übertragen. Dafür sind gleich mehrere Anbieter verantwortlich.

DFB-Pokal, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV

Zwei Pokalspiele gibt es heute im Free-TV zu sehen: Hannover 96 vs. RB Leipzig bei Sport1 und VfL Bochum vs. SC Freiburg in der ARD.

Die gleichen zwei Duelle, aber auch Hamburger SV vs. Karlsruher SC laufen außerdem noch bei Sky im Pay-TV. Neben den drei Einzelspielen hat Sky auch eine Konferenz auf dem Sender Sky Sport 1 (HD) im Angebot. Dort seht Ihr dann die beiden Begegnungen, die um 18.30 Uhr angepfiffen werden, also HSV vs. KSC und Hannover 96 vs. RB Leipzig.

DFB-Pokal, Übertragung: Viertelfinale heute live im Livestream

Für die Übertragung im Livestream kümmern sich dann wieder dieselben Anbieter. Sport1 und die ARD (bei Sporschau.de) bieten ihre Streams jeweils kostenlos an. Für den Livestream von Sky hingegen wird entweder ein kostenpflichtiges SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket benötigt.

Neben Sky gibt es eine weitere Möglichkeit, alle drei Spiele zu verfolgen, nämlich OneFootball. Bei OneFootball müsst Ihr lediglich eine Summe von 3,99 Euro pro Spiel bezahlen und Ihr könnt darauf zugreifen.

DFB-Pokal, Übertragung: Viertelfinale heute im Liveticker

Ebenso am heutigen Pokalabend im Einsatz ist SPOX. Bei uns gibt es alle drei Spiele im Liveticker, dadurch bleibt Ihr stets auf dem Laufenden, was das Geschehen auf den Plätzen betrifft.

Hier geht es zum Liveticker des Pokalspiels Hamburger SV vs. Karlsruher SC.

Hier geht es zum Liveticker des Pokalspiels Hannover 96 vs. RB Leipzig.

Hier geht es zum Liveticker des Pokalspiels VfL Bochum vs. SC Freiburg.

DFB-Pokal: Die Viertelfinalspiele auf einen Blick