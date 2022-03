Im DFB-Pokal kommt es heute zum Duell der Zweitligisten zwischen dem Hamburger SV und dem Karlsruher SC. Die komplette Viertelfinalpartie könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

In einem reinen Zweitligaduell entscheidet sich am heutigen Abend, wer in das Halbfinale im DFB-Pokal einziehen wird. Hier könnt Ihr das Viertelfinalspiel zwischen dem HSV und dem KSC im Liveticker verfolgen.

HSV vs. KSC: Viertelfinale im DFB-Pokal heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit dem HSV und dem Karlsruher SC stehen sich heute zwei Teams aus der 2. Liga gegenüber. Beide Teams haben in dieser Pokalsaison mit dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen zwei Schwergewichte aus der Bundesliga aus dem Weg geräumt und stehen verdient in der Runde der letzten Acht. Eine Niederlage heute gegen den KSC würde jedoch eine bittere Woche für den HSV besiegeln. Am Wochenende verlor der HSV knapp gegen den Erzrivalen aus Bremen. Der KSC dagegen teilte sich mit Schalke 04, einem weiteren Topteam aus Liga Zwei, am Wochenende die Punkte. Welches Zweitligateam zieht in das DFB-Pokalhalbfinale ein?

Vor Beginn: Das Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen den beiden Teams wird heute um 18.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen dem HSV und dem KSC.

HSV vs. KSC: Viertelfinale im DFB-Pokal heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Kinsombi, Kittel - Jatta, Glatzel, Chakvetadze

Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Kinsombi, Kittel - Jatta, Glatzel, Chakvetadze Karlsruher SC: Gersbeck - Thiede, Kobald, O'Shaughnessy, Heise - Wanitzek, Breithaupt, Gondorf - Goller, P. Hofmann, Choi

HSV vs. KSC: Viertelfinale im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Sky zeigt die Partie zwischen dem HSV und dem KSC exklusiv im TV. Auf Sky Sport 2 seht Ihr das Spiel ab 18.00 Uhr live und in voller Länge. Alternativ könnt Ihr die Partie auch auf Sky Sport 1 in der Konferenz sehen.

Sky bietet Euch mit dem Sky Ticket und der Sky Go-App zwei Möglichkeiten, das Spiel im Livestream zu sehen. Auf OneFootball könnt Ihr die Partie alternativ als Einzelstream erwerben und so live und in voller Länge sehen.

