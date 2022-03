Im Auftaktspiel des DFB-Pokal-Viertelfinals treffen heute Union Berlin und der FC St. Pauli aufeinander. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach drei Niederlagen in Folge scheinen die Eisernen aus Berlin nun endlich wieder in die Spur gefunden zu haben. Gegen den FSV Mainz 05 (3:1) feierte die Mannschaft aus Köpenick am Wochenende den ersten Sieg seit dem Abgang von Spielmacher Max Kruse zum VfL Wolfsburg. Gegen den Aufstiegsaspiranten aus der 2. Bundesliga, den FC St. Pauli, können Trainer Urs Fischer und seine Spieler heute ihre gutes Resultat vom letzten Bundesliga-Spieltag bestätigen.

Und wie ist die Form der Gäste? Bei den Norddeutschen scheint die derzeit psychologisch anspruchsvolle Situation auch Auswirkungen auf dem Platz zu haben. Während noch zu Beginn der Saison kaum jemand damit gerechnet hatte, dass St. Pauli eine ernstzunehmende Rolle im Aufstiegsrennen spielen würde, ist die Mannschaft jetzt, wider Erwarten, Leistungsdruck ausgesetzt. Wenn das tatsächlich der Grund für die inkonstanten Ergebnisse der letzten Wochen ist, dann kann es helfen, wie im Falle des heutigen Spiels, der Underdog zu sein.

Union Berlin vs. St. Pauli, Übertragung: Viertelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Wettbewerb: DFB-Pokal 2021/22

DFB-Pokal 2021/22 Spielrunde: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: Dienstag, 01.03.22

Dienstag, 01.03.22 Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Stadion: Stadion An der Alten Försterei in Berlin

Union Berlin vs. St. Pauli, Übertragung: Viertelfinale im DFB-Pokal heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream

Ihr wollt Euch das Match zwischen Union Berlin und dem FC St. Pauli heute live anschauen? Kein Problem! Es werden sich nämlich nicht nur gleich zwei Anbieter der Übertragung annehmen, es wird sogar möglich sein, das Spiel komplett kostenfrei zu verfolgen. SPOX liefert alle notwendigen Informationen.

Union Berlin vs. St. Pauli, Übertragung: Viertelfinale im DFB-Pokal heute live im Free-TV

Um die Begegnung im kostenlosen TV zu sehen, müsst Ihr nichts weiter tun, als den öffentlich-rechtlichen Sender ARD einzuschalten. Ab 20.15 Uhr wird sich das Erste der Vorberichterstattung widmen, ehe eine halbe Stunde später Reporter Tom Bartels und Experte Bastian Schweinsteiger das Zepter vom Kommentatorenpult aus übernehmen.

Eine Alternative dazu, stellt der Privatsender Sky. Ebenfalls ab 20.15 Uhr könnt Ihr Euch das Geschehen rund um die Partie auf dem Kanal Sky Sport 1 (HD) zu Gemüte führen. Als Kommentator ist Wolff Fuss im Einsatz.

Um auf die Übertragung zuzugreifen, benötigt Ihr allerdings ein entsprechendes Abonnement sowie den Sky Q-Receiver. Beides in Kombination erhaltet Ihr mit einem der verschiedenen Sportpakete. Das günstigste Modell beläuft sich auf 20€ pro Monat im Jahrestarif. Alle weiteren Infos, findet Ihr hier.

Union Berlin vs. St. Pauli, Übertragung: Viertelfinale im DFB-Pokal heute im kostenlosen Livestream

Ein ähnliches Bild ergibt sich im Falle der Livestream-Übertragung. Auch hier geht die einzig kostenfreie Option von der ARD aus. In der hauseigenen Mediathek findet Ihr den Stream, welcher parallel und synchron zum Programm des linearen Fernsehens abläuft.

Wer jetzt allerdings darauf besteht, das Spiel beim Bezahlsender Sky zu verfolgen, der oder die hat zwei Möglichkeiten: Entweder die App Sky Go, welche bereits in den oben beschriebenen Sportpaketen enthalten ist, oder die Plattform Sky Ticket. Mittels letzterer seid Ihr sogar nicht einmal verpflichtet, Euch direkt für ein ganzes Jahr zu binden. Dementsprechend höher fällt auch der Preis aus: 29,99€ berechnet Sky für ein Monatsabo.

Union Berlin vs. St. Pauli, Übertragung: Viertelfinale im DFB-Pokal heute im Liveticker bei SPOX

Wenn Ihr Euch das Spiel heute nicht live anschauen könnt, aber dennoch nichts verpassen wollt, dann schaut doch gerne mal bei unserem Liveticker vorbei.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Union Berlin vs. FC St. Pauli

Union Berlin vs. St. Pauli, Übertragung: Viertelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Luthe - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Oczipka - Haraguchi, Prömel - Becker, Awoniyi

Luthe - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Oczipka - Haraguchi, Prömel - Becker, Awoniyi FC St. Pauli: Smarsch - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Aremu - Irvine, Hartel - Kyereh- Burgstaller, Dittgen

