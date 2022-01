Heute und morgen werden die Achtelfinalspiele des DFB-Pokals absolviert. Insgesamt acht Viertelfinaltickets gibt es dabei zu gewinnen. Hier erfahrt Ihr, wann die Auslosung für das Viertelfinale stattfindet.

Fast drei Monate liegt die 2. Runde des DFB-Pokals her, nun geht es endlich wieder weiter. Die Achtelfinalrunde steht an und wird am heutigen Dienstag, den 18. Januar, sowie am morgigen Mittwoch, den 19. Januar, bestritten. Die acht Partien wurden gleichmäßig auf die zwei Tage verteilt. Heißt also: Vier Spiele finden heute statt, die restlichen vier werden dann morgen absolviert.

Das Achtelfinale wird heute um 18.30 Uhr eröffnet. Zum einen empfängt der 1. FC Köln den Zweitligisten Hamburger SV, zum anderen trifft der TSV 1860 München, der als einziger Drittligist noch im Bewerb ist, auf den Karlsruher SC. Später, um 20.45 Uhr folgen die Partien St. Pauli gegen Titelverteidiger Borussia Dortmund und das Duell der Bundesligisten zwischen dem VfL Bochum und Mainz 05. Morgen sind dann Klubs wie RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach und Union Berlin an der Reihe.

© getty In der vergangenen Saison gewann Borussia Dortmund den DFB-Pokal.

Wenn morgen dann die Spiele zu Ende sind, wird bekannt sein, wer im Viertelfinale steht. Und sobald die acht Viertelfinalisten feststehen, steht der Auslosung eigentlich nichts mehr im Wege. Hier erfahrt Ihr, wann die Auslosung für das DFB-Pokalviertelfinale stattfindet.

DFB-Pokal: Wann ist die Auslosung für das Viertelfinale?

Offiziell wurde zwar noch nicht bekanntgegeben, wann die Auslosung für das Viertelfinale stattfindet, blickt man jedoch auf die vergangenen Auslosungstermine zurück, wird sie auch dieses Mal aller Voraussicht nach am ersten Sonntag nach der erst absolvierten Runde, in dem Fall also nach dem Achtelfinale, über die Bühne gehen. Somit ist anzunehmen, dass die Auslosung am kommenden Sonntag, den 23. Januar, wie üblich im Sportschau-Studio stattfindet. Losfee, Ziehungsleiter und der/die ModeratorIn sind noch nicht bekannt.

Nachdem die Ziehung wahrscheinlich im Sportschau-Studio durchgeführt wird, ist die ARD traditionellerweise auch für die Übertragung zuständig. Aller Voraussicht nach wird der öffentlich-rechtliche Sender auch die Viertelfinal-Ziehung während der Sportschau-Sendung, die am Sonntag um 19.15 Uhr losgeht, im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen.

DFB-Pokal: Das Achtelfinale im Überblick

Zehn Bundesligisten sind noch im Rennen. Diese Zahl wird heute und morgen jedoch auf jeden Fall noch schrumpfen.