DFB-Pokal - Marko Rehmer exklusiv: Hertha im Derby in der Pflicht - "Jungs haben einiges gutzumachen"

Das Fußballspielen lernte er bei Union Berlin, doch sein Herz schlägt für Hertha BSC: Vor dem Hauptstadtderby im DFB-Pokal analysiert Ex-Profi Marko Rehmer im Gespräch mit SPOX und GOAL die Situation bei seinen beiden Ex-Klubs.

"Es war eine Topausbildung bei Union, aber meine größten sportlichen Erfolge hatte ich mit der Hertha, deswegen drücke ich auch der Hertha die Daumen", betonte der frühere Verteidiger vor dem Achtelfinalspiel zwischen Union und Hertha (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Der 35-malige Nationalspieler Rehmer, der in der Bundesliga außerdem für Hansa Rostock und Eintracht Frankfurt spielte, sieht seinen "Herzensverein" im Derby allerdings in der Bringschuld.

Im Gespräch mit SPOX und GOAL geht der 49-Jährige auf die Gründe für die schwankenden Leistungen der Hertha in dieser Saison ein, bescheinigt dem neuen Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic viel Arbeit und traut Trainer Tayfun Korkut einen längeren Verbleib an der Seitenlinie zu. Zudem hat Rehmer zum Begriff "Big City Club" eine klare Meinung.

Marko Rehmer ...

... über die entscheidenden Faktoren für das Spiel:

"Es ist ein Derby. Es ist ein K.o.-Spiel. Und es ist gerade auch in Herthas Situation ein Charakterspiel. Eigentlich bräuchte man die Mannschaft nicht heiß machen. Der Trainer müsste eigentlich gar nicht in die Kabine gehen, denn die Jungs müssten so heiß sein, um einiges wiedergutzumachen - gerade auch mit Blick auf das letzte Derby in der Bundesliga bei Union (0:2). Da muss einfach mehr kommen, mehr Leidenschaft. Über diesen Weg haben wir da auch eine Chance."

© getty Marko Rehmer bestritt 138 Pflichtspiele für Hertha BSC.

... über die Leistungsschwankungen der Hertha und den Erfolg von Union:

"Sie sind auf einem guten Weg, auch wenn sich das aktuell nicht in den Ergebnissen widerspiegelt. Hut ab vor dem, was Union macht. Sie spielen im zweiten Jahr in der Bundesliga wirklich eine gute Rolle. Da ist Hertha noch hintendran."

... über die Bedeutung des Derbys für die Vormachtstellung in der Stadt:

"Diese Vormachtstellung ist eigentlich nur ein Thema der Fans. Es ist vielleicht schön, als Fan mit einem 'Stadtmeister'-T-Shirt herumzulaufen. Aber es geht einfach darum, zu zeigen, dass da eine Truppe auf dem Platz ist, die sich zerreißt und Leidenschaft mitbringt. Das möchte ich sehen. Wenn dabei noch das Viertelfinale rausspringt, umso schöner."

DFB-Pokal: Das Achtelfinale im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Dienstag, 18. Januar 18.30 Uhr TSV 1860 München Karlsruher SC 0:1 Dienstag, 18. Januar 18.30 Uhr FC Köln Hamburger SV 3:4 i.E. Dienstag, 18. Januar 20.45 Uhr FC St. Pauli Borussia Dortmund 2:1 Dienstag, 18. Januar 20.45 Uhr VfL Bochum FSV Mainz 05 3:1 Mittwoch, 19. Januar 18.30 Uhr Hannover 96 Borussia Mönchengladbach Mittwoch, 19. Januar 18.30 Uhr RB Leipzig Hansa Rostock Mittwoch, 19. Januar 20.45 Uhr TSG Hoffenheim SC Freiburg Mittwoch, 19. Januar 20.45 Uhr Hertha BSC Union Berlin

... über den Begriff "Big City Club":

"Die Protagonisten, die diesen Begriff ins Leben gerufen haben, sind gar nicht mehr da. Daher interessiert mich das jetzt überhaupt nicht. 'Big City Club' ist vielleicht irgendwann mal schön, aber das ist jetzt nicht die richtige Bezeichnung."

... über die Gründe, warum Hertha nicht so richtig in Schwung kommt:

"Gerade in den letzten Jahren wurden viele Fehler gemacht. Die Mannschaft wurde irgendwie zusammengekauft und zusammengestellt. Das ganze Geld ging aber auch nicht in den Kader, sondern wurde auch in die Infrastruktur, die Geschäftsstelle und den Nachwuchsbereich investiert. Man hat das Geld schon auch gut angelegt und nicht nur in Spieler investiert. Aber es wurden Spieler geholt, die nicht so richtig ins System und ins Team passten. Fredi Bobic hat jetzt ordentlich zu tun und muss auch aufräumen. Er ist da langsam auf einem guten Weg, aber das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen klappt."

... darüber, wie die Hertha dauerhaft erfolgreicher sein kann:

"Man muss erfolgreicher spielen. Ich möchte auch eine Mannschaft auf dem Platz sehen. Die Jungs können alle kicken. Manchmal habe ich das Gefühl, dass bei einem Gegentor alles zusammenbricht. Es müssen sich mehr Spieler zeigen. Das sind ja alles gestandene Profis. Mir fehlt da eine Linie, mir fehlen Abwehrspieler und Mittelfeldspieler, die auf dem Platz mal selbst das Heft in die Hand nehmen. Man muss auch Spieler mit Leidenschaft holen, aber da ist Fredi auf einem guten Weg."

Transfers: Wirtz als Mane-Nachfolger zu den Reds? © SPOX 1/6 Das Winter-Transferfenster in den großen europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? News vom 18. Januar. © getty 2/6 FLORIAN WIRTZ: Bayers Supertalent soll den Bayern und Dortmund zu teuer sein, schreibt die Sport Bild. Eine (ferne) Option könnte demnach der FC Liverpool sein: Wirtz als Nachfolger für Sadio Mane? © getty 3/6 ROBERT LEWANDOWSKI: Der Weltfußballer soll entweder bei den Bayern verlängern - oder aber in diesem Sommer gehen, um mit einem noch ein paar Euro einzubringen. Das schreibt die Bild. © getty 4/6 LUIS SUAREZ: Aston Villa mit Trainer Steven Gerrard sollen am Uruguayer interessiert sein. Suarez' Vertrag bei Atletico läuft im Sommer aus - und mit Coutinho hat sich Gerrard schon einen Ex-Mitspieler geangelt. © getty 5/6 MANUEL AKANJI: Dortmund will unbedingt mit dem Innenverteidiger verlängern, ein Kontrakt bis 2027 steht im Raum - der Akanji dann zu einem Spitzenverdiener beim BVB machen würde. © getty 6/6 HASAN SALIHAMIDZIC: Mal kein Spieler, aber nicht weniger wichtig: Angeblich steht der Bayern-Sportchef vor einer Vertragsverlängerung. Aktuell ist der Kontrakt bis Sommer 2023 datiert.

... über Union als mögliches Vorbild für Hertha:

"Es wäre es schön, wenn Hertha demnächst auch mal wieder da stehen würde, wo Union jetzt steht. Zumindest so, dass Hertha nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hat. Man muss schauen, dass man über die Tugend wieder zum Fußballspielen und zum Erfolg zurückkommt. Standardsituationen machen Union auch sehr gefährlich, da kann sich Hertha auf jeden Fall was abschauen."

... über den Höhenflug von Union und die Chancen, das bis zum Saisonende durchzuhalten:

"Man kennt diese Eigendynamik. Wenn man Woche für Woche Leistung bringt, Erfolg hat und auch knappe Spiele gewinnt, warum nicht? Dann sollte man zumindest als Mannschaft daran glauben. Sie werden nicht den Fehler machen und groß herausposaunen, dass die Champions League ihr großes Ziel ist. Aber innerhalb der Mannschaft nimmt sowas eine Eigendynamik an und ich traue Union durchaus den internationalen Fußball zu. Nur im Pokal kommen sie nicht weit." (lacht)

... über die Bedeutung eines Pokal-Heimfinales für Hertha:

"Das sollte eigentlich das Ziel eines jeden Spielers sein. Ich selbst durfte es auch erleben, leider nicht mit Hertha (2006 mit Eintracht Frankfurt, Anm.d.Red.). Es ist einfach ein unfassbar geiles Erlebnis. Das kann wenig toppen, vielleicht noch das WM-Finale, aber gerade in Deutschland ist das eine Riesenparty. Das müsste auch auf jeden Fall das Ziel der Hertha sein, endlich mal im Finale zu stehen."

... über die Finalchancen für Hertha in diesem Jahr:

"Es sind alles K.o.-Spiele. Man muss nicht rechnen und schauen, dass man von der Abstiegszone wegbleibt. Da wird nicht taktiert."

© getty Tayfun Korkut ist seit Ende November Hertha-Trainer, in sechs Liga-Spielen holte er acht Punkte.

... über den Trainerwechsel von Pal Dardai zu Tayfun Korkut:

"Auf jeden Fall spielen wir offensiver. Es braucht noch ein bisschen Zeit, hoffentlich nicht zu lange. Ich sehe schon, dass Hertha sich fußballerisch und im Spiel von hinten heraus verbessert hat. Aber am Ende stehen das nackte Ergebnis und die Punkte. Und die fehlen noch ein bisschen. Es braucht mehr Konstanz und man muss schauen, dass man die Punkte einfährt."

... über Korkut, dessen Vertrag nur bis Saisonende gilt, als mögliche langfristige Lösung:

"Die Idee war für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Fredi kennt Tayfun sehr gut von früher. Er selbst war ziemlich lange aus dem Fußball raus, hat sich aber immer wieder blicken lassen und sich informiert. Es ist für beide Seiten selbstverständlich, dass man sich das erstmal anschaut. Und sollte der Erfolg zurückkommen, traue ich Tayfun auf jeden Fall zu, dass er einen längerfristigen Vertrag bei Hertha unterschreibt."

Marko Rehmer im Steckbrief