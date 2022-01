Der DFB-Pokal richtet seinen Blick auf die nächste Runde: Das Viertelfinale. Hier könnt Ihr die Auslosung der kommenden Begegnungen im Liveticker verfolgen.

Während im Achtelfinale noch ganze zehn Mannschaften aus dem deutschen Oberhaus Teil des Wettbewerbs waren, sind es nur eine Runde später lediglich noch vier. Komplettiert wird das Viertelfinale von vier weiteren Zweitligisten.

Wie es die Tradition so will, wird es auch diesmal eine prominente Losfee geben: Ex-Ski-Alpin-Fahrer Felix Neureuther wird sich dieser Aufgabe annehmen und die vorletzte Ziehung in dieser Saison durchführen.

DFB-Pokal: Auslosung für das Viertelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Stattdessen gehen vier weitere Bundesligisten sowie vier Teams aus dem deutschen Unterhaus an den Start. Mit Hamburg, Hannover und Karlsruhe stammen alle noch vertretenen ehemaligen Pokalsieger ebenfalls aus der zweiten Liga.

Vor Beginn: Es ist ein Novum und gleichzeitig eine der wohl größten Gelegenheiten für alle Konkurrenzmannschaften seit Langem: Weder der Pokal-Rekordmeister FC Bayern noch die Borussia aus Dortmund sind Teil des Viertelfinals.

Vor Beginn: Los gehen soll es am heutigen Abend um 19.15 Uhr. Als "Losfee" agiert der ehemalige Ski alpin-Weltmeister Felix Neureuther.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinals.

DFB-Pokal: Auslosung für das Viertelfinale heute im Liveticker - Der weitere Terminplan im Wettbewerb

Viertelfinale: 1. und 2. März 2022

1. und 2. März 2022 Halbfinale: 19. und 20. April 2022

19. und 20. April 2022 Finale: 21. Mai 2022

DFB-Pokal: Auslosung für das Viertelfinale heute im Liveticker - Die Übertragung im TV und Livestream

Ihr wollt Euch die Ziehung live anschauen? Kein Problem! Die öffentlich-rechtlichen in persona der ARD übertragen das gesamte Event kostenlos im Free-TV und kostenlosen Livestream.

Um auf den Stream via Internet zugreifen zu können, müsst Ihr lediglich die sogenannte ARD-Mediathek besuchen. Hier wird das gesamte Liveprogramm aus dem linearen Fernsehen synchron abgespielt.

DFB-Pokal: Auslosung für das Viertelfinale heute im Liveticker - Die Viertelfinalisten im Überblick