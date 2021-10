Der DFB-Pokalsieger der vergangenen Saison Borussia Dortmund muss heute in der 2. Runde gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt ran. Wer das Pokalspiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erklärt Euch SPOX.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Ingolstadt in der 2. Runde des DFB-Pokals heute live im TV und Livestream?

Am heutigen Dienstag, den 26. Oktober, wird die erste Hälfte der zweiten DFB-Pokalrunde absolviert. Insgesamt sind heute 16 Klubs im Einsatz, darunter auch der amtierende Pokalsieger Borussia Dortmund. Die Schwarz-Gelben empfangen um 20 Uhr im heimischen Signal-Iduna-Park den Tabellenletzten der 2. Bundesliga FC Ingolstadt.

Während die Ingolstädter das Tabellenschlusslicht in ihrer Liga bilden, ist Borussia Dortmund in der Bundesliga auf Rang zwei vorzufinden. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München beträgt lediglich einen Punkt.

Nach der 0:4-Pleite gegen Ajax Amsterdam in der Champions League kehrte der BVB am vergangenen Samstag mit einem 3:1-Sieg über Arminia Bielefeld wieder auf die Siegerstraße zurück. Der FCI unterlag in der 2. Bundesliga Erzgebirge Aue mit 0:1.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Ingolstadt in der 2. Runde des DFB-Pokals heute live im Free-TV?

Gute Nachrichten für alle Fußballfans: Das Pokalspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Ingolstadt könnt Ihr heute live und in voller Länge im Free-TV verfolgen. Verantwortlich dafür ist Sport1. Thomas Helmer und Jochen Stutzky werden für den Pokalabend als Moderatoren eingesetzt, Bayern-Legende Stefan Effenberg übernimmt die Rolle des Experten und Markus Höhner fungiert als Kommentator.

© getty Der BVB bezwang am vergangenen Wochenende in der Bundesliga Arminia Bielefeld mit 3:1.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Ingolstadt in der 2. Runde des DFB-Pokals heute live im Pay-TV?

Nicht nur im kostenlosen, sondern auch im kostenpflichtigen TV wird das Duell heute live übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt nämlich die Übertragungsrechte an allen Spielen des DFB-Pokals.

Für Dortmund-Ingolstadt müsst Ihr Sky Sport 3 (HD) aufrufen. Dort beginnt die Übertragung um 19.45 Uhr. Kai Dittmann kommentiert für Euch das Spiel. Parallel läuft bei Sky Sport 2 (HD) die Konferenz mit den Parallelspielen.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Ingolstadt in der 2. Runde des DFB-Pokals heute live im Livestream?

Sowohl bei Sport1 als auch bei Sky könnt Ihr die Begegnung im Livestream verfolgen. Der Livestream bei Sport1 ist kostenlos abrufbar, für den Sky-Livestream müsst Ihr Euch hingegen entweder mit einem kostenpflichtigen SkyGo-Abonnement oder mit einem ebenfalls mit Kosten verbundenen SkyTicket Zugang verschaffen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Ingolstadt in der 2. Runde des DFB-Pokals heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: DFB-Pokal (2. Runde)

DFB-Pokal (2. Runde) Datum: 26. Oktober 2021

26. Oktober 2021 Uhrzeit: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Signal-Iduna-Park (Dortmund) Übertragung: Sky, Sport1

Livestream: Sky, Sport1

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Ingolstadt in der 2. Runde des DFB-Pokals heute live im TV und Livestream? Das Pokalspiel im Liveticker

Außerdem bietet auch SPOX das Zweitrundenduell zwischen dem BVB und Ingolstadt live an. In unserem detaillierten Liveticker bekommt Ihr das gesamte Spielgeschehen vom Anpfiff bis zu einem potenziellen Elfmeterschießen live getickert.

Hier geht's zum Liveticker: Borussia Dortmund vs. FC Ingolstadt.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Top-Deals und viele Flops: So verbrannte der BVB die Dembele-Millionen © getty 1/25 Im Sommer 2017 strich Borussia Dortmund 105 Millionen Euro für Ousmane Dembele ein - bis heute Klub-Rekord für den BVB. Neben Dembele verkaufte die Borussia ja auch noch andere Spieler... © getty 2/25 ...wie etwa Adrian Ramos (M.) und nahm in diesem Sommer insgesamt rund 200 Millionen Euro ein. Aber wie hat die Borussia das viele Geld dann gleich reinvestiert? Eine Übersicht. © getty 3/25 ANDRIJ YARMOLENKO - Der Ukrainer kam von Dynamo Kiew, der Flügelspieler sollte so etwas wie der Dembele-Ersatz werden. Der schöne Plan ging allerdings ziemlich daneben. © getty 4/25 Yarmolenko erwies sich als launische Diva: Weltklasse-Leistungen wechselten sich mit eher belang- und manchmal auch lustlosen Vorstellungen ab. Yarmolenko hatte einen vernüftigen Start, baute dann aber immer mehr ab. © getty 5/25 Nach einer Fußverletzung fand er gar nicht mehr seinen Rhythmus und verschwand nach nur einer Saison wieder. Unterm Strich blieben sechs Tore in 26 Pflichtspielen und ein Transferminus von rund sieben Millionen Euro. © getty 6/25 MAXIMILIAN PHILIPP - Ebenfalls rund um den Dembele-Tranfer herum holte der BVB Maximilian Philipp aus Freiburg. Der hatte sich mit zwölf Scorerpunkten in 25 Spielen interessant gemacht, der BVB überwies stolze 20 Millionen Euro. © getty 7/25 Auch Philipp hatte eine ordentliche Startphase - dann aber kamen die Verletzungen. Erst eine Patellasehnenverletzung, in der zweiten Saison kamen immer wieder muskuläre Probleme und ein Bänderriss dazu. © getty 8/25 Nach 51 Pflichtspielen und elf Toren war in Dortmund schon wieder Schluss. Immerhin: Dynamo Moskau bezahlte den damaligen Kaufpreis, finanziell blieb das Verlustgeschäft damit im Rahmen. © getty 9/25 JEREMY TOLJAN - Der BVB war auf der Suche nach einen potenziellen Nachfolger für Lukasz Pisczcek, Jeremy Toljan hatte in Hoffenheim eine starke Saison. Sieben Millionen Euro kostete der ehemalige U-21-Nationalspieler. © getty 10/25 Toljan pendelte zwischen Startelf und Bank, schnupperte immer mal wieder am Stammplatz - konnte sich letztlich aber nicht durchsetzen. Der BVB verlieh den Spieler erst nach Glasgow, dann nach Sassuolo. © getty 11/25 Im letzten Sommer brachte die Borussia ihren Ladenhüter dann los, Toljan wechselte endgültig in die Serie A. Die Bilanz: Lediglich 23 Pflichtspiele und nur rund 1700 Minuten Einsatzzeit in Schwarz-Gelb. © getty 12/25 MANUEL AKANJI – Für das damals größte Innenverteidiger-Talent der Schweiz legte der BVB satte 22 Millionen Euro Ablöse hin. Akanji hatte zwar einige Anpassungsprobleme und war immer auch ein Wackelkandidat… © getty 13/25 ...mittlerweile hat sich der Schweizer aber zu einer unverzichtbaren Größe in Dortmunds Defensive entwickelt und ist ein absoluter Stammspieler. © getty 14/25 ÖMER TOPRAK – Und noch einen Innenverteidiger konnte sich der BVB damals dank der Dembele-Millionen locker leisten. Ömer Toprak kostete zwölf Millionen Euro, kam aus Leverkusen. © getty 15/25 Nur leider machte dem Defensivspieler sein eigener Körper immer wieder einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Toprak fasste in Dortmund im Prinzip nie über einen langen Zeitraum Fuß. © getty 16/25 Nach zwei Jahren erfolgte eine Leihe nach Bremen, eine Saison später ging Toprak endgültig an die Weser. Dortmunds Transfer-Saldo: Rund acht Millionen Euro minus. © getty 17/25 JADON SANCHO – Nicht mal so genannte "Experten" dürften Sancho bei dessen Ankunft in Dortmund gekannt haben. Der Junge kam schließlich aus der U18 von Manchester City und ohne Profierfahrung. © getty 18/25 Trotzdem blätterte der BVB knapp acht Millionen Euro für das Talent hin. Geld, das so gut wie selten zuvor angelegt war: Sancho explodierte förmlich, nachdem er sich einige Flusen aus dem Kopf getrieben hatte. © getty 19/25 In diesem Sommer veräußerte der BVB ihn für das Zehnfache seines Einkaufspreises zu Manchester United. Eines der besten Transfergeschäfte der Dortmunder überhaupt. © getty 20/25 MAHMOUD DAHOUD – Der U-21-Nationalspieler machte in Gladbach auf sich aufmerksam, also schlug der BVB schnell zu. Zwölf Millionen Euro waren für damalige Verhältnisse eine stattliche Summe. © getty 21/25 Dahoud hatte besonders in den ersten Jahren - auch wegen der vielen Trainerwechsel in Dortmund - einen schweren Stand. Mittlerweile konnte sich der Techniker aber durchsetzen und ist im Mittelfeld ein Leistungsträger. © getty 22/25 MICHY BATSHUAYI – Der Belgier wurde im Winter 2018 vom FC Chelsea ausgeliehen. Bei 1,5 Millionen Euro Leihgebühr konnte der BVB mit dem Mittelstürmer nur wenig falsch machen. © getty 23/25 Und tatsächlich kam Batshuayi in 14 Pflichtspielen auf neun Tore und einen Assist. Eine Verletzung gegen Ende der Halbserie durchkreuzte dann etwaige Pläne, den Spieler fest zu verpflichten. Batshuayi landete beim FC Valencia. © getty 24/25 SERGIO GOMEZ – Im Winter 2018 schien der BVB ein exzellentes Geschäft gemacht zu haben: Von Barcelona B kam Sergio Gomez für drei Mio. Euro nach Dortmund. Für einen La-Masia-Spieler angeblich ein Schnäppchen. © getty 25/25 Aber Gomez funktionierte beim BVB gar nicht. Sieben Spielminuten in der Bundesliga und eine in der Champions League waren die unterirdische Bilanz. Nach einer Leihe verkaufte der BVB den Spieler im Sommer nach Anderlecht.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Ingolstadt in der 2. Runde des DFB-Pokals heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Hitz - Meunier, Akanji, Pongracic, Can - Witsel - Bellingham, Brandt - Reus, T. Hazard - Malen

Hitz - Meunier, Akanji, Pongracic, Can - Witsel - Bellingham, Brandt - Reus, T. Hazard - Malen FC Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Antonitsch, Keller, Gaus - Preißinger - Bilbija, M. Stendera, Linsmayer - Kutschke, Kaya

DFB-Pokal: Die 2. Runde im Überblick