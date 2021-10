TSV 1860 München vs. Schalke 04: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im DFB-Pokal dürfen sich die Fans auf ein Duell zweier Traditionsvereine freuen: Der TSV 1860 München trifft in der 2. Runde auf den FC Schalke 04. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

TSV 1860 München vs. Schalke 04: 2. Runde im DFB-Pokal - Anstoß, Ort, Stadion

Eines der acht DFB-Pokalspiele, die im Rahmen der 2. Runde am heutigen Dienstag (26. Oktober) über die Bühne gehen, ist das zwischen dem Drittligisten TSV 1860 München und dem Zweitligisten FC Schalke 04. Die beiden Traditionsvereine bestreiten ihr Spiel im Stadion an der Grünwalder Straße in München. Um 18.30 Uhr wird die Begegnung angepfiffen.

Schalke ist heute klarer Favorit, nicht nur aufgrund der höheren Spielklasse, sondern auch wegen der aktuellen Form. Die Königsblauen konnten erst am vergangenen Samstag mit einem 3:0-Sieg über Dynamo Dresden die Siegesserie in der Liga auf vier Dreier hintereinander verlängern.

Die Sechzger hingegen sind in der 3. Liga gerade noch vor den Abstiegsrängen. Die vergangenen drei Partien beendeten die Löwen jeweils mit einem Unentschieden.

© getty Simon Terodde ist Schalkes Lebensversicherung.

TSV 1860 München vs. Schalke 04: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Wer das Spiel zwischen 1860 München und Schalke 04 heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat dafür nur eine Möglichkeit: Sky. Der Pay-TV-Sender bietet die Partie sowohl im TV als auch im Livestream an. Bei Sky Sport 4 (HD) geht die Übertragung kurz vor Spielbeginn los. Toni Tomic begleitet Euch dabei als Kommentator durch die gesamte Begegnung und ist auch bei einem potenziellen Elfmeterschießen zur Stelle.

Parallel dazu bietet Sky auf dem Sender Sky Sport 2 (HD) eine Konferenz mit allen Pokalspielen des Dienstags an.

1860 München gegen Schalke 04 und die Pokalkonferenz könnt Ihr außerdem auch im Sky-Livestream verfolgen. Dafür benötigt Ihr ein SkyGo-Abonnement, ebenso könnt Ihr die Livestreams auch mit einem SkyTicket freischalten.

TSV 1860 München vs. Schalke 04: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker

Fans der beiden Klubs, die das Spiel ihrer Mannschaften live verfolgen wollen, jedoch keinen Zugang zum Sky-Angebot haben, müssen trotzdem nicht auf das Pokalduell verzichten. SPOX tickert nämlich das Spiel live mit und bietet auch eine Konferenz mit den restlichen Partien an.

Hier geht's zum Liveticker: TSV 1860 München vs. Schalke 04.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

TSV 1860 München vs. Schalke 04: 2. Runde im DFB-Pokal - Voraussichtliche Aufstellungen

1860 München: Hiller - Y. Deichmann, Lang, Salger, Steinhart - Wein - Dressel, Tallig - Biankadi - Mölders, Lex

Hiller - Y. Deichmann, Lang, Salger, Steinhart - Wein - Dressel, Tallig - Biankadi - Mölders, Lex Schalke 04: Fährmann - Becker, Itakura, M. Kaminski - Ranftl, Flick, Ouwejan - Zalazar, Latza - Terodde, Pieringer

DFB-Pokal: Die 2. Runde im Überblick