Borussia Mönchengladbach empfängt heute in der 2. Runde des DFB-Pokals Rekordpokalsieger FC Bayern München. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

In der Top-Begegnung der 2. Runde des DFB-Pokals treffen heute Borussia Mönchengladbach und Bayern München aufeinander. Können die Fohlen dem Rekordsieger ein Bein stellen? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München Tore - Aufstellung Gladbach - Aufstellung FC Bayern - Gelbe Karten -

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In rund eineinhalb Stunden geht es hier los. Wir warten derweil auf die Aufstellungen.

Vor Beginn: Rekordsieger Bayern München gastiert in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach. Wie schon gegen die TSG Hoffenheim müssen die Münchner erneut auf ihren positiv auf Corona getesteten Trainer Julian Nagelsmann verzichten. In der Bundesliga trafen die beiden heutigen Kontrahenten in dieser Saison bereits aufeinander. Im Auftaktspiel gab es an gleicher Stätte ein 1:1. Die Ergebnisse in den vergangenen Wochen sprechen heute aber klar für den FC Bayern.

Vor Beginn: Spielbeginn der Top-Partie in der 2. Runde ist um 20.45 Uhr im Borussia-Park. Dieser ist heute mit 48.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauft.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Pokalpartie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Mönchengladbach: Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Koné - Hofmann, Stindl, Plea - Embolo

Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Koné - Hofmann, Stindl, Plea - Embolo Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Davies - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, Müller, Sané - Lewandowski

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München wird heute live im Free-TV von der ARD übertragen. Die Übertragung auf Das Erste mit Kommentator Tom Bartels und Experte Bastian Schweinsteiger beginnt bereits um 20.15 Uhr. Ebenfalls kostenlos ist der von der ARD auf seiner Homepage und auf sportschau.de angebotene Livestream.

Des Weiteren ist der Klassiker live beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Dort beginnt die Übertragung mit Kommentator von Wolff-Christoph Fuss um 20.30 Uhr auf Sky Sport 3 (HD), auch in der Konferenz auf Sky Sport 2 (HD) ist Mönchengladbach vs. FC Bayern München zu sehen.

Um den Sky-Livestream auf dem Endgerät Eurer Wahl abrufen zu können, benötigt Ihr ebenfalls ein Abo. Sky-Kunden können den Livestream via der App Sky Go abrufen, alle anderen benötigen ein kostenpflichtiges SkyTicket. Zudem könnt Ihr auch bei OneFootball mit dabei sein.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

DFB-Pokal: Die 2. Runde im Überblick