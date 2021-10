Babelsberg vs. RB Leipzig: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Runde des DFB-Pokals trifft heute der SV Babelsberg 03 auf RB Leipzig. Wo Ihr das Duell zwischen dem Regionalligisten und dem Bundesliga-Topklub live im TV, im Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

David gegen Goliath in der 2. Runde des DFB-Pokals! Der Regionalligist SV Babelsberg 03 trifft am heutigen Dienstag, den 26. Oktober, auf den Champions League-Teilnehmer RB Leipzig. Die Partie wird um 18.30 Uhr im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam angepfiffen.

Der Gastgeber SV Babelsberg geht natürlich als krasser Außenseiter in die Partie. In der Regionalliga Nordost befindet sich der SV Babelsberg aktuell auf einem guten sechsten Rang. Trotzdem gab es in de vergangenen beiden Spielen jeweils nur ein 1:1 unentschieden. Gegen RB Leipzig eine Runde weiterzukommen wird in jedem Fall keine leichte Aufgabe.

Für RB Leipzig ist ein Weiterkommen am heutigen Tag Pflicht. Die bisherige Bundesliga-Saison läuft für RB eher durchwachsen. Immerhin sind sie durch den 4:1 Sieg gegen Fürth am letzten Spieltag der Bundesliga auf Platz sechs in der Tabelle vorgerückt. Der Abstand zur Spitze ist jedoch schon relativ groß. Eine mögliche Pokalniederlage heute gegen Babelsberg würde die Situation für Neu-Trainer Jesse Marsch sicherlich nicht entspannen.

Babelsberg vs. RB Leipzig: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem SV Babelsberg und RB Leipzig am heutigen Dienstag ist ausschließlich im Pay-TV bei Sky zu sehen. Auf Sky Sport 5 seht Ihr die Partie live und in voller Länge. Alternativ könnt Ihr das Spiel, zusammen mit den anderen Begegnungen am frühen Abend, in der Konferenz schauen. Diese wird auf Sky Sport 2 übertragen. Das Spiel beginnt heute um 18.30 Uhr.

Wer das Spiel bequem im Livestream erleben möchte, dem bieten sich zwei Optionen. Zum einen kann die Partie vollumfänglich über die Sky-Go-App gestreamt werden, die das komplette Programm von Sky zeigt. Das Sky Ticket ist die zweite Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen. Für beide Optionen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Babelsberg vs. RB Leipzig: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

SV Babelsberg: Theißen - J. Wilton, Lela, M. Hoffmann, Kastrati - Gencel, Wegener - R. Müller, Ti. Schmidt, Jürgens - Frahn

Theißen - J. Wilton, Lela, M. Hoffmann, Kastrati - Gencel, Wegener - R. Müller, Ti. Schmidt, Jürgens - Frahn RB Leipzig: Martinez - Henrichs, Orban, Gvardiol, Angelino - T. Adams, Kampl - Nkunku, Szoboszlai - Poulsen, Silva

Babelsberg vs. RB Leipzig: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker

SPOX bietet für alle, die das Spiel zwischen dem SV Babelsberg und RB Leipzig nicht live im TV oder im Livestream sehen können, einen ausführlichen Liveticker an. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Babelsberg vs. RB Leipzig: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos

Wettbewerb: 2. Runde DFB-Pokal

2. Runde DFB-Pokal Begegnung: SV Babelsberg vs. RB Leipzig

SV Babelsberg vs. RB Leipzig Datum: 26. Oktober

26. Oktober Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Übertragung: Sky

Liveticker: SPOX

Die 2. Runde des DFB-Pokals im Überblick