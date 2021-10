1. FC Nürnberg vs. HSV: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Beim Duell der Zweitligisten trifft am heutigen Abend im DFB-Pokal der 1. FC Nürnberg auf den HSV. Wir Ihr die Begegnung der 2. Runde live im TV, Livestream oder im Liveticker sehen könnt, erklärt SPOX Euch in diesem Artikel.

Duell zweier Aufstiegskandidaten im DFB-Pokal! In der 2. Runde des DFB-Pokals trifft am heutigen Dienstag, den 26. Oktober, der 1. FC Nürnberg auf den direkten Ligakonkurrenten Hamburger SV. Das Spiel beginnt heute Abend um 20.45 Uhr. Austragungsort ist das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg.

Für den 1. FC Nürnberg läuft die bisherige Zweitligasaison sehr gut. Ungeschlagen befinden sie sich aktuell auf dem vierten Platz in der Tabelle. Zuletzt gab es einen 4:0 Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim. Gute Voraussetzungen also vor dem Duell gegen den HSV. Die Begegnung gab es in dieser Saison schon einmal: 2:2 unentschieden trennten sich die Teams damals. Am heutigen Tag wird es definitiv einen Sieger geben.

Der HSV reist mit einem eher glücklichen 2:1 Erfolg gegen den SC Paderborn in der Liga nach Nürnberg. Erst kurz vor Schluss erzielte Tommy Doyle den Siegtreffer. Das war der erste Sieg nach drei Unentschieden in der Liga. Kann der HSV heute diese Leistung bestätigen? Auswärts gegen den 1. FC Nürnberg erwartet den HSV definitiv eine schwierige Aufgabe in der 2. Runde des DFB-Pokals.

1. FC Nürnberg vs. HSV: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte für alle Spiele des DFB-Pokals in dieser Saison. Folglich übertragt Sky auch das heute Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem HSV live im TV und Livestream. Im Free-TV wird die Partie nicht gezeigt.

Die Übertragung des Spiels beginnt heute Abend um 20.35 Uhr auf Sky Sport 4 und Sky Sport 8. Alternativ kann das Spiel auch in der Konferenz geschaut werden. Dort werden von Sky alle Spiele des Abends parallel auf Sky Sport 2 gezeigt. Angepfiffen wird die Partie um 20.45 Uhr.

Wer das Spiel bequem auf seinem Tablet oder Smartphone schauen möchte, dem bietet Sky mehrere Optionen an. Zum einen kann die Begegnung auf der App Sky-Go live und in voller Länge gestreamt werden. Wer das Sky Ticket bucht, kann ebenfalls das Spiel vollumfänglich verfolgen. Beide Möglichkeiten sind bei Sky kostenpflichtig buchbar.

1. FC Nürnberg vs. HSV: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Nürnberg: Klaus - Valentini, Schindler, Sörensen, Handwerker - Geis - Krauß, Tempelmann - Möller Daehli - Dovedan, Shuranov

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Doyle, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou

1. FC Nürnberg vs. HSV: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker

Wer die Begegnung zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem HSV nicht live im TV oder im Livestream sehen kann, der ist bei SPOX bestens aufgehoben. SPOX bietet nämlich einen umfangreichen Liveticker zum Spiel an. Den Liveticker von SPOX findet Ihr hier.

1. FC Nürnberg vs. HSV: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos

Wettbewerb: 2. Runde DFB-Pokal

2. Runde DFB-Pokal Begegnung: 1. FC Nürnberg vs. HSV

1. FC Nürnberg vs. HSV Datum: 26. Oktober

26. Oktober Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Übertragung: Sky

Liveticker: SPOX

Die 2. Runde des DFB-Pokals im Überblick