In der 2. Runde des DFB-Pokals kommt es heute zum Zweitliga-Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Der 1. FC Nürnberg empfängt in der 2. Runde des DFB-Pokals heute den HSV zu einem Zweitliga-Duell. Bleibt Nürnberg in dieser Saison ungeschlagen? In unserem Liveticker halten wir Euch darüber auf dem Laufenden.

1. FC Nürnberg vs. HSV: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nürnberg gegen den Hamburger SV ist das einzige Duell zweiter Zweitligisten am heutigen Pokaltag. In der 2. Bundesliga liegt der 1. Nürnberg nach elf Spieltagen als Vierter etwas überraschend zwei Plätze vor dem HSV. Die Clubberer sind in dieser Saison noch ungeschlagen und unterstrichen ihre gute Form zuletzt mit einem 4:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim. Ende September trafen die beiden heutigen Kontrahenten bereits in der 2. Bundesliga aufeinander. Die Partie in Hamburg endete 2:2.

Vor Beginn: Spielbeginn im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg ist heute um 20.45 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Spiel sin der 2. Runde des DFB-Pokals zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV.

1. FC Nürnberg vs. HSV: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Nürnberg: Klaus - Valentini, Schindler, Sörensen, Handwerker - Geis - Krauß, Tempelmann - Möller Daehli - Dovedan, Shuranov

Klaus - Valentini, Schindler, Sörensen, Handwerker - Geis - Krauß, Tempelmann - Möller Daehli - Dovedan, Shuranov HSV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Doyle, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou

1. FC Nürnberg vs. HSV: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

1. FC Nürnberg vs. HSV wird heute exklusiv von Sky live im TV und Livestream übertragen. Die Übertragung des Spiels im Pay-TV beginnt heute um 20.35 Uhr auf Sky Sport 4 (HD). Zusätzlich könnt Ihr das Spiel auch in der Konferenz auf Sky Sport 2 (HD live verfolgen.

Wer das Spiel lieber im Livestream schauen möchte, dem bietet Sky zwei Optionen an. Zum einen die App Sky Go (für Bestandskunden), zum anderen kann ein kostenpflichtiges Sky Ticket gebucht werden.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

DFB-Pokal: Die 2. Runde am Dienstag im Überblick