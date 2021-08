Hansa Rostock vs. 1. FC Heidenheim: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im DFB-Pokal kommt es in der ersten Runde zum Duell zweier Zweitligisten. Hansa Rostock und der 1. FC Heidenheim treffen aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Hansa Rostock vs. 1. FC Heidenheim: DFB-Pokal 1. Runde - Die wichtigsten Infos

Am heutigen Sonntag, den 8. August, kämpfen in der ersten DFB-Pokalrunde die Zweitligisten Hansa Rostock und der 1. FC Heidenheim um ein Weiterkommen in die zweite Runde. Der Anstoß erfolgt um 18.30 Uhr im Rostocker Ostseestadion.

Beide Mannschaften sind in dieser Saison zum ersten Mal gleichzeitig in der 2. Bundesliga aktiv, zwei Spieltage wurden bereits absolviert. Die Rostocker haben ein Spiel gewonnen und eins verloren und stehen mit drei Punkten im Mittelfeld. Heidenheim hingegen hat vier Punkte auf dem Konto.

© getty Jens Härtel trainiert Hansa Rostock.

Hansa Rostock vs. 1. FC Heidenheim: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Bei Sky liegen die Übertragungsrechte für alle Pokalspiele. Wer also Hansa Rostock gegen Heidenheim live verfolgen möchte, braucht einen Zugang zum Angebot von Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt das Duell auf dem Sender Sky Sport 4 HD. 15 Minuten vor Spielbeginn geht die Übertragung mit einer kurzen Vorberichterstattung los. Kommentator des Spiels ist Markus Gaupp.

Sky überträgt das Duell nicht nur im TV, sondern auch im Livestream. Mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket könnt Ihr den kostenpflichtigen Stream freischalten.

Hansa Rostock vs. 1. FC Heidenheim: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

Darüber hinaus gibt es zu Rostock gegen Heidenheim auch einen Liveticker. Diesen findet Ihr bei SPOX vor. Alle wichtigen Spielereignisse werden dabei für Euch ausführlich getickert.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

