Der FC Bayern München hätte heute in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den Bremer SV treffen sollen. Wir erklären Euch, warum die Begegnung nun doch nicht stattfindet.

FC Bayern München: Darum findet die 1. Runde im DFB-Pokal gegen den Bremer SV heute nicht statt

Riesengroß war die Freude im Vereinsheim des Bremer SV am 4. Juli. Der Fünfligist zog bei der Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals das große Los: FC Bayern München. Diese Begegnung hätte ursprünglich am heutigen Freitag, 6. August, über die Bühne gehen sollen. Daraus wird jedoch nichts, die Fans müssen sich weiterhin gedulden.

Grund für die Verschiebung eines Sportevents ist einmal mehr die andauernde Coronavirus-Pandemie. Mehrere Spieler beim Bremer SV wurden bei einer Testreihe am Montag und am Dienstag nämlich positiv auf das Coronavirus getestet, weswegen die ganze Mannschaft des Oberligisten nun 14 Tage in Quarantäne verbringen muss.

Einen Nachholtermin gibt es bereits: Das Spiel findet jetzt am Mittwoch, 25. August, um 20.15 Uhr statt.

DFB-Pokal: Alle Begegnungen der 1. Runde im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Freitag, 6. August 20.45 Uhr TSV 1860 München SV Darmstadt 98 Freitag, 6. August 20.45 Uhr Dynamo Dresden SC Paderborn Samstag, 7. August 15.30 Uhr SpVgg Bayreuth Arminia Bielefeld Samstag, 7. August 15.30 Uhr SV Sandhausen RB Leipzig Samstag, 7. August 15.30 Uhr ETSV Weiche Flensburg Holstein Kiel Samstag, 7. August 15.30 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig Bayer Leverkusen Samstag, 7. August 15.30 Uhr Greifswalder FC FC Augsburg Samstag, 7. August 15.30 Uhr VfL Osnabrück Werder Bremen Samstag, 7. August 15.30 Uhr Wuppertaler SV VfL Bochum Samstag, 7. August 15.30 Uhr BFC Dynamo VfB Stuttgart Samstag, 7. August 15.30 Uhr FC Eintracht Norderstedt Hannover 96 Samstag, 7. August 18.30 Uhr SSV Ulm 1. FC Nürnberg Samstag, 7. August 18.30 Uhr 1. FC Magdeburg FC St. Pauli Samstag, 7. August 18.30 Uhr Babelsberg 03 SpVgg Greuther Fürth Samstag, 7. August 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden Borussia Dortmund Sonntag, 8. August 15.30 Uhr FC Carl Zeiss Jena 1. FC Köln Sonntag, 8. August 15.30 Uhr Preußen Münster VfL Wolfsburg Sonntag, 8. August 15.30 Uhr SV Meppen Hertha BSC Sonntag, 8. August 15.30 Uhr FC 08 Villingen Schalke 04 Sonntag, 8. August 15.30 Uhr SV Elversberg FSV Mainz 05 Sonntag, 8. August 15.30 Uhr VfL Oldenburg Fortuna Düsseldorf Sonntag, 8. August 15.30 Uhr Waldhof Mannheim Eintracht Frankfurt Sonntag, 8. August 15.30 Uhr Türkgücü München Union Berlin Sonntag, 8. August 15.30 Uhr RW Koblenz Jahn Regensburg Sonntag, 8. August 18.30 Uhr Eintracht Braunschweig Hamburger SV Sonntag, 8. August 18.30 Uhr Würzburger Kickers SC Freiburg Sonntag, 8. August 18.30 Uhr Hansa Rostock 1. FC Heidenheim Montag, 9. August 18.30 Uhr FC Ingolstadt Erzgebirge Aue Montag, 9. August 18.30 Uhr Viktoria Köln TSG Hoffenheim Montag, 9. August 18.30 Uhr SF Lotte Karlsruher SC Montag, 9. August 20.45 Uhr 1. FC Kaiserslautern Borussia Mönchengladbach Mittwoch, 25. August 20.15 Uhr Bremer SV FC Bayern München

Bremer SV vs. FC Bayern München: DFB-Pokal 1. Runde live im TV und Livestream

Wenn das Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem Bremer SV und Bayern München endlich stattfindet, wird es dafür zwei Anbieter geben, die das Duell live im TV und im Livestream übertragen. In den folgenden Abschnitten erfahrt Ihr mehr zur Liveübertragung des Spiels.

Bremer SV vs. FC Bayern München: DFB-Pokal 1. Runde live im TV

Gute Nachricht für alle Fußball-Fans! Sport1 zeigt Bremer SV gegen den FC Bayern München auch am 25. August live im Free-TV. Der Privatsender ist noch in dieser Saison im Besitz der Übertragungsrechte an einem Spiel pro Runde bis zum Viertelfinale.

Ebenfalls live im TV könnt Ihr das Spiel bei Sky sehen - allerdings im Pay-TV, also nur mit einem entsprechenden Sky-Abo.

Bremer SV vs. FC Bayern München: DFB-Pokal 1. Runde live im Livestream

Sport1 bietet parallel zu seiner Liveübertragung im Free-TV auch einen kostenlosen Livestream an.

Nur mit einem abgeschlossenen Abo, also kostenpflichtig, ist das Spiel via Sky Go (für Sky-Kunden) und dem jederzeit buchbaren Sky Ticket auch bei Sky im Livestream abzurufen.

© getty Bayerns EM-Stars sind wieder im Training.

Bremer SV vs. FC Bayern München: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker

Ihr seid unterwegs und könnt Euch Bremer SV gegen Bayern München nicht live im TV oder im Livestream ansehen? Kein Problem! Schaut einfach in den ausführlichen Liveticker von SPOX.

FC Bayern München: Die Stars sind wieder im Training

Kein Zweifel besteht daran, dass der FC Bayern als Favorit in das Spiel geht - trotz der bisher problematischen Vorbereitung. Diese war durch die lange Abwesenheit der zahlreichen EM-Teilnehmer und daraus entstandenen Testspiel-Niederlagen geprägt.

Zu Wochenbeginn stiegen mit Thomas Müller, Manuel Neuer und Joshua Kimmich die letzten EM-Teilnehmer ins Mannschaftstraining ein. Die personelle Lage beim FC Bayern bleibt kurz vor dem Saisonstart trotz der Eingliederung der Stars - auch Torjäger Robert Lewandowski, Leon Goretzka, Serge Gnabry oder Leroy Sane stehen wieder zur Verfügung - aber dennoch angespannt.

Lucas Hernandez, Alphonso Davies (verletzt), Corentin Tolisso (Corona-Quarantäne), Niklas Süle (Rückenprobleme) und Kingsley Coman (Rippenprellung) fallen derzeit aus.

Beim Bremer SV ist die Vorfreude auf das Spiel weiterhin riesengroß. Der Fokus des Klubs liegt in dieser Saison aber klar auf dem Aufstieg in die Regionalliga.

